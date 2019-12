Da 35 istituti Istituti Tecnici del Settore Tecnologico con indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria di tutta Italia a Scerni per partecipare alla quattordicesima edizione del Concorso Nazionale Enologico "Bacco e Minerva". Ad organizzarla, su incarico dal Ministero della Pubblica Istruzione, è l'istituto "C.Ridolfi" di Scerni, che si è aggiudicato l'edizione 2013 del concorso. Saranno 17 le regioni rappresentate nella manifestazione dedicata ai vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica, nonchè alle produzioni dei vini spumanti. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare i vini e gli spumanti italiani di eccellenza, incoraggiando le cantine didattiche degli Istituti Agrari, a produrre con standard qualitativi sempre più elevati, attraverso tecniche enologiche che migliorino sempre più la qualità dei prodotti, e avvicinano la didattica alle richieste del settore vitivinicolo.

La manifestazione si svolgerà nei giorni 26-27- 28 marzo presso l'Istituto “C. Ridolfi” a Scerni e prevede due sezioni al Concorso. Entrambe sono finalizzate a valorizzare la conoscenza e l’educazione ai vini, ai prodotti tipici italiani ed alla multifunzionalità dell'agricoltura. In ordine di importanza, il “Premio Bacco” metterà a confronto le diverse tipologie di vini: bianchi, rossi secchi, rosati, speciali, spumanti e distillati. Ogni Istituto partecipante, potrà iscrivere al concorso un solo vino per categoria. All'interno di questo premio, vi sarà anche uno spazio per “Bacco Giovani”, riservato alle scuole che hanno istituito l'indirizzo in Viticoltura ed enologia, e la commissione esaminatrice di questi vini in concorso, sarà composta da allievi del sesto anno di corso.

La sezione di concorso, denominata “Premio Minerva”, è riservata agli studenti di tutti gli Istituti Agrari, nell’ambito della multifunzionalità che caratterizza la moderna agricoltura, che illustreranno le possibilità utili ad una proficua valorizzazione del territorio. Esse potranno riguardare servizi, prodotti o iniziative culturali che rappresentino opportunità non ancora individuate e proposte da operatori.

Due gli appuntamenti convegnistici: il primo giovedì 27 marzo sul tema “Aspetti delle innovazioni in agricoltura” e nella stessa giornata, verranno approfondite le tematiche sulle “Esperienze di marketing e innovazione in viticoltura ed enologia”. Il secondo, venerdì 28, su “Luci ed ombre del riordino dei cicli nel settore agrario”. Venerdì pomeriggio, presso palazzo d'Avalos a Vasto, alle ore 16, vi saranno le premiazioni.

Per gli ospiti, verranno inoltre organizzate visite guidate presso le più tecnologiche ed innovative Cantine della zona e due cene culturali a tema. Il concorso vedrà anche la partecipazione degli allievi e dei docenti del Liceo Scientifico Musicale “R. Mattioli” di Vasto, che nei giorni del 27 e 28 marzo, si preoccuperanno di allietare gli incontri conviviali con musica operistica.