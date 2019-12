Sarà rimosso venerdì 28 marzo l'ordigno della seconda guerra mondiale rinvenuto agli inizi di febbraio in un terreno in via De Gasperi a Cupello. L'amministrazione comunale e le forze dell'ordine hanno disposto il piano di evacuazione per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

All'interno della perimetrazione di sicurezza (clicca qui) si dovrà provvedere a:

- evacuare le abitazioni dalle ore 7 alle 9, con rientro consentito solo ad operazioni terminate

- le strade all'interno della zona di sicurezza saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 10.30 e comunque fino alla fine delle operazioni

- gli esercizi commerciali all'interno della zona saranno chiusi dalle 8 alle 10.30 comunque fino alla fine delle operazioni

Le scuole saranno regolarmente aperte.