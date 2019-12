Grande successo per la rappresentazione teatrale “Gatto a distanza” messa in scena dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 2 di San Salvo . Eccezionali ed emozionanti interpretazioni sono state messe in scena dagli alunni che si sono impegnati dando il meglio di loro stessi! Il tutto al cospetto di una platea numerosissima che con scroscianti applausi ha gratificato i piccoli attori.

L’evento s’inserisce nel progetto “Aree a rischio ” che ha visto l’allestimento di laboratori manipolativi, espressivi – teatrali e scenografici in cui i bambini e i ragazzi, divisi in gruppi di età diverse , hanno collaborato e condiviso una straordinaria esperienza di crescita, di promozione culturale, di comunicazione e di dialogo.

I bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, con l’aiuto delle insegnanti, si sono cimentati nella stesura del copione, nella scelta delle musiche e nella preparazione dei costumi, mentre i bambini della scuola dell’infanzia sono stati coinvolti per l’allestimento della scenografia.

Erano presenti gli Assessori Maria Travaglini e Giancarlo Lippis, l’autrice Grazia Ciavatta e il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Anna Orsatti che ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dello spettacolo: i bravissimi alunni, le loro famiglie , l’autrice , l’amministrazione comunale e gli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questo meraviglioso spettacolo che ha ottenuto il plauso dei numerosi spettatori.