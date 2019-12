Anche nella dichiarazione dei redditi di quest’anno i contribuenti possono donare il 5X1000 alla Protezione Civile Arcobaleno O.N.L.U.S. di San Salvo.

Per donare il proprio 5x1000 all’associazione di volontariato Arcobaleno, che opera da diversi anni nel territorio, basta inserire nel riquadro volontariato della denuncia dei redditi il codice fiscale 92028780697 e apporre la propria firma.

Il gesto non ha alcun costo per il contribuente ma è utile all’associazione per l’acquisto di materiale necessario per affrontare le varie emergenze e calamità. La scelta del 5X1000 non è alternativo alla donazione dell’8X1000.