Se la prima squadra va fortissimo, con il terzo posto nel girone C della DNB, non da meno sono i ragazzi del settore giovanile. Ieri la formazione under 19 della Generazione Vincente Vasto Basket ha conquistato l'accesso alla finale regionale del campionato di categoria. Una brillante affermazione per i ragazzi allenati da Marco Florio e Francesco Nervegna, molti dei quali hanno già avuto l'occasione di esordire per qualche minuto in prima squadra. L'esito della doppia sfida di semifinale con l'Azzurra Minibasket Lanciano è stato a favore dei vastesi, che avevano ipotecato il passaggio del turno con il netto successo dell'andata, 68-46, tra le mura amiche del PalaBCC. Il Lanciano ieri ci ha provato fino alla fine, cercando di imporre sin da subito il proprio ritmo. Il risultato finale premia i frentani, che vincono 75-58, ma la somma delle due sfide è a favore dei ragazzi del presidente Spadaccini.

Brividi fino alla fine per un risultato che stava scappando di mano, ma alla fine la grinta di Maggio e compagni è riuscita ad acciuffare quel punteggio minimo per passare il turno. "La sconfitta più bella", commentano i ragazzi al rientro negli spogliatoi dove inizia una grande festa per il traguardo raggiunto. Nelle prossime settimane, in vista della finale regionale, i ragazzi saranno chiamati a fare quadrato per correggere gli errori commessi contro il Lanciano che rischiavano di compromettere quanto di buono fatto fino a questo momento.

Tanti complimenti da parte della dirigenza, presidente Spadaccini in testa, ai ragazzi e ai loro allenatori che, in sintonia con il marchio legato al settore giovanile da quest'anno, Generazione Vincente, rappresentano il futuro del basket vastese.