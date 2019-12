Torna in Italia Jennifer Batten, la chitarrista storica di Michael Jackson, per una serie di guitar shows eccezionali e lo fa al Vico degli Artisti domenica 30 marzo alle ore 22.00.

Artista di grande originalità che ha collaborato tra gli altri con Jeff Beck, Steve Vai, Michael Sembello, Carmine Appice, Slash e tanti altri.

Nel 1987 è stata scelta da Michael Jackson per le sue tournée di Bad, di Dangerous nel 1992, e di History nel 1997. In quelle occasioni ha suonato davanti a milioni di persone.

Propone una serie di brani che vogliono tributare a proprio modo "The King" of Pop, ma anche canzoni estratte dai suoi ottimi lavori solisti e cover rilette in maniera personale attraverso il suo peculiare stile chitarristi. Esiste anche un suo metodo didattico, Two Hand Rock, edito da Reh, insieme ad un dvd che raccoglie alcuni contenuti extra e una sezione didattica.

Un evento imperdibile ed affascinante per la città di Vasto e per il Vico, dedito alla musica di qualità. Ingresso libero.