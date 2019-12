La Pro Vasto femminile torna con un buon punto conquistato dalla trasferta in casa del Lanciano femminile, terza forza del campionato. Le ragazze di mister Mazzatenta acciuffano il pareggio nel finale con un gol di Di Viesti, dopo una gara dalle tante emozioni, e raggiungono il Pizzoli a quota 11. La partenza è a favore delle vastesi, con capitan Tumini che al 10' trova il giusto spazio e insacca nell'angolino basso alla destra del portiere. A quel punto c'è la reazione delle frentane, che al 25' e al 38' ribaltano il risultato. Sul finire i primo tempo è Tiberio a riportare il punteggio in parità, con un bel tiro da fuori area.

Si torna in campo e c'è il forcing delle padrone di casa che trovano nuovamente il vantaggio, questa volta doppio, con due reti al 56' e 62'. Le biancorosse non si perdono d'animo e riescono a segnare il 4-3 al 76' grazie a Cravero che supera il portiere avversario. L'inerzia del match si sposta a favore delle ospiti che, dopo aver avuto delle buone occasioni da gol, al 90' acciuffano il meritato pareggio con Martina Di Viesti abile ad anticipare l'estremo difensore ospite in uscita e fissare sul 4-4.

Ora la Pro Vasto è attesa dalla difficile sfida casalinga contro il Pescara, che domenica arriverà al comunale di Cupello per continuare la marcia vincente in testa alla classifica. Poi ci sarà un mese di stop del campionato prima delle ultime due giornate della stagione di serie C.

I risultati: Porto Sant'Elpidio-Audax Palmoli 2-3; Real Bellante - L'Aquila 1-0; Femminile Chieti - Womens Soccer Hatria 1-7; Pizzoli- Pescara 0-5; Lanciano Femminile - Pro Vasto femminile 4-4.

Classifica: 34 Audax Palmoli*; 31 Femminile Pescara; 25 Lanciano Calcio Femminile, Real Bellante*; 21 Porto Sant'Elpidio*; 16 Womens Soccer Hatria*; 11 Pizzoli, Pro Vasto Femminile; 0 Femminile L'Aquila, Femminile Chieti **

* una gara in più

**fuori classifica