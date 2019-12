Primo giorno di gare per gli uomini ai Criteria Giovanili 2014 di Riccione e Nicolangelo Di Fabio subito in splendida forma. Il nuotatore cupellese in forza al Team Nuoto della Sport Management conquista tre medaglie e si conferma come uno dei giovani atleti più forti del momento. Luccica l’oro vinto nei 400 stile libero (03’49”07). Poi per i Fabio arrivano l’argento nella staffetta 4x200sl juniores insieme a Bori, Abagnale e Morici (tempo 07’19”13) e il bronzo nei 50stile libero con il tempo di 23”07. Per lui, inserito nel progetto di crescita della nazionale italiana in vista delle Olimpiadi di Rio 2016, un buon viatico per i prossimi assoluti, che si disputeranno sempre a Riccione.

E' buona anche la giornata di Graziano Minicozzi, atleta che da quest'anno si allena a Vasto sotto la guida del professor Domenico D'Adamo, con il terrzo posto nella staffetta 4x200sl (con Mottola, Cesarini e Rusconi) con il tempo complessivo di 07’20”43.

Soddisfatto della prova Domenico D’Adamo, coach del Team Nuoto: "Di Fabio ha disputato tre ottime gare raccogliendo il massimo. C’è rammarico per la staffetta 4x200sl dove l’oro era alla portata, ma essere saliti sul podio è comunque un buon risultato".

Nelle gare femminili ottimi riscontri da Marika Forte, che nei 50 dorso ha migliorato il suo tempo di qualificazione, arrivando ad un soffio dal podio. Questo a conferma dell'ottimo stato di salute del nuoto vastese, con questi giovani capaci di ritagliarsi il loro spazio nel panorama nazionale.