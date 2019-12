Dopo la sconfitta esterna di un punto con l’Italcom Campobasso, per gli Amici del Basket San Salvo arriva una gara fondamentale nel discorso salvezza. Al “Raffaele Mattioli” di San Salvo arriva l’altra formazione di Campobasso, l’Ennebicì.

Gli Amici nel primo quarto partono bloccati psicologicamente e la squadra ospite ne approffita. In seguito con determinazione e tenacia il team di Linda Ialacci gioca bene e chiude l’incontro con un netto vantaggio col risultato di 79-58.

Da segnalare l’ottima prova di tutto il gruppo e l’entrata nei primi 25 marcatori del campionato di Cristiano Assogna. Una bella prestazione ottenuta grazie ad un giusto equilibrio tra l’esperienza dei senior e la freschezza dei giovani. Encomiabile come sempre l’apporto del pubblico, accorso in gran numero nella palestra del “Raffaele Mattioli” di San Salvo.

Sabato 29 Marzo, alle 18:30, gli Amici rigiocheranno internamente con la prima forza del campionato, il Were Basket Ortona. Il team ortonese ha subito solo 2 sconfitte nell’arco di tutto il campionato e vanta elementi di grande qualità in tutti i reparti.

La società, lo staff dirigenziale e i giocatori invitano tutti i tifosi e i simpatizzanti degli Amici del Basket San Salvo a riempire in questa occasione la palestra per far diventare questa giornata un bel momento di sport.

Nel frattempo le squadre del settore giovanile continuano ad ottenere brillanti risultati. Tra questi ultimi da segnalare la grande vittoria ottenuta nel capoluogo aquilano da parte delle ragazze.





I tabellini dell’incontro:

Amici del Basket San Salvo: Koshena ne Salvatorelli 2 Biasone 6 De Rosa 2 Maggio 9 Assogna 15 Desiati 7 Pasquini 6 Borromeo 18 Celenza 14 Mancini

Coach: Linda Ialacci

Ennebicì Campobasso: Sabelli M.9 Marinelli Murtas 15 Traversi 7 Del Cioppo 7 Vera 20 Sabelli E. Pece Tondì Sabato Antenucci Romagnoli

Coach: Domenico Sabatelli

Arbitri: Ferraioli e Cascioli

Emanuele Di Nardo