Prima Categoria, girone B. C'è una nuova capolista nel campionato, è lo United Cupello di mister Giuseppe Di Francesco che dopo aver vinto 3-2 sulla Casolana nell'anticipo di sabato si porta in vetta con un vantaggio di un punto sul Fara San Martino che impatta 1-1 a Scerni contro il Real San Giacomo. In gol per i padroni di casa Enzo Sabatini.

Torna alla vittoria il Monteodorisio di mister Luigi Ascatigno che supera lo Scerni di Praino 1-0 con gol di Colombaro. Pareggia 1-1 in trasferta contro il Real Montazzoli il Casalbordino, la rete ospite porta la firma del difensore Moroianu.

Il Tre Ville supera 2-1 la Spal Lanciano e si riporta al terzo posto. Il Palombaro travolge 6-0 il Castelfrentano, mentre il Guastameroli supera di misura il Trigno Celenza.

Sospesa Roccaspinalveti-Sporting San Salvo sul 2-1 per gli ospiti, quando, a pochi minuti dalla fine, dopo uno scontro di gioco il sansalvese Maia è caduto a terra privo di sensi. Immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza a Pescara, il giovane calciatore è stato sottoposto alle ecografie che hanno escluso gravi conseguenze. La gara, come prevede il regolamento, sarà recuperata dall'inizio, ripartendo dallo 0-0.

I risultati della 24esima giornata di Prima Categoria (9° di ritorno), girone B. Guastameroli-Trigno Celenza 1-0, Monteodorisio-Scerni 1-0, Palombaro-Castelfrentano 6-0, Real Montazzoli-Casalbordino 1-1, Real San Giacomo-Fara San Martino 1-1, Roccaspinalveti-Sporting San Salvo sospesa sul 1-2, Tre Ville-Spal Lanciano 2-1, United Cupello-Casolana 3-2

La classifica. United Cupello 54, Fara San Martino 53, Tre Ville 46, Real Montazzoli 45, Palombaro 43, Casalbordino 41, Scerni 40, Guastameroli 36, Real San Giacomo 30, Trigno Celenza 27, Roccaspinalveti* 27, Sporting San Salvo* 22, Spal Lanciano 21, Casolana 21, Monteodorisio 16, Castelfrentano 12 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 30 marzo, ore 16.00. Casalbordino-Real San Giacomo, Casolana-Guastameroli, Castelfrentano-United Cupello, Fara San Martino-Monteodorisio, Scerni-Palombaro, Spal Lanciano-Roccaspinalveti, Sporting San Salvo-Real Montazzoli, Trigno Celenza-Tre Ville

Seconda Categoria, girone G. La capolista Paglieta non va oltre lo 0-0 sul campo del Fresa, dietro però il Real Montalfano, distanziato di tre punti, manca l'aggancio e viene sconfitto 4-2 in trasferta contro l'Incoronata Calcio Vasto che resta al quinto posto.

La gara è iniziata alle 11.00, dopo 3 minuti i vastesi sono in svantaggio, al 47' pareggia Auriemma su calcio di rigore. Nella ripresa Romilio porta in vantaggio i biancorossi che con Menabuoni centrano anche una traversa su punizione. Al 70 Trentino firma il 3-1 ma qualche minuto dopo gli ospiti accorciano le distante. La gara si riaccende ma ci pensa ancora Trentino che mette il risultato al sicuro su un contropiede fulminante che non lascia scampo agli avversari.

Il San Buono torna alla vittoria 2-1 a Casalanguida e prende il Real Montalfano al secondo posto. Il Gs Montalfano pareggia in casa 1-1 contro il Mario Tano e scivola al quarto posto, in gol per il Gs Buccione. Il Mario Turdò espugna 2-1 Furci e si allontana dalla zona play-out. Il Colledimezzo supera 2-0 il Fossacesia 90, torna a fare punti il fanalino di coda Valle Del Treste Liscia che pareggia 3-3 tra le mura amiche contro Gissi.

Nel prossimo turno, che si gioca alle ore 16.00, è in programma il big match tra Paglieta e San Buono, prima contro seconda.

I risultati della 21esima giornata (8° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-San Buono 1-2, Colledimezzo-Fossacesia 90 2-0, Fresa-Paglieta 0-0, Fuci-Mario Turdò 1-2, Incoronata-Real Montalfano 4-2, Gs Montalfano-Mario Tano 1-1, Valle Del Treste Liscia-Gissi 3-3

La classifica. Paglieta 43, Real Montalfano 40, San Buono 40, Gs Montalfano 39, Incoronata Calcio Vasto 38, Fresa 34, Mario Tano 33, Gissi 26, Colledimezzo 26, Mario Turdò 26, Fossacesia 90 25, Furci 20, Casalanguida 15, Valle Del Treste Liscia 7

Il prossimo turno, domenica 30 marzo, ore 16.00. Fossacesia 90-Valle Del Treste Liscia, Fresa-Montalfano, Gissi-Furci, Mario Tano-Colledimezzo, Mario Turdò-Incoronata, Paglieta-San Buono, Real Montalfano-Casalanguida

Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana prosegue la marcia al vertice e vince 2-0 a Tufillo, con le reti di Stanisci e del solito Basso Colonna, capocannoniere del campionato con 21 centri. La partita si presentava ostica, dopo le polemiche e il ricorso dell'andata, ma la capolista si impone spinta anche da un nutrito gruppo di tifosi. La Virtus Rocca San Giovanni travolge 4-0 i Lupi Marini di Torino Di Sangro e continua ad inseguire distaccata di 5 punti.

Colpaccio esterno del Real Porta Palazzo che a Guilmi con una rete di Cinquina coglie l'ottava vittoria in campionato e si piazza al quarto posto alle spalle del Carunchio che in casa, nell'anticipo di sabato, ha superato 2-1 la Casalese. Il Real Alto Vastese vince in trasferta contro lo Sporting Vasto, per i padroni di casa in gol Pagliaro. Finisce in pareggio, con il risultato di 1-1, tra Dinamo Roccaspinalveti e Lentella.

Nel prossimo turno, che si disputerà alle ore 16.00, sfida di vertice prima contro seconda tra Odorisiana e Virtus Rocca San Giovanni, in chiave play-off c'è Real Porta Palazzo-Carunchio.

I risultati della 18esima giornata (7° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Casalese 2-1, Dinamo Roccaspinalveti-Lentella 1-1, Guilmi-Real Porta Palazzo 0-1, Sporting Vasto-Real Alto Vastese 1-3, Virtus Tufillo-Odorisiana 0-2, Virtus Rocca San Giovanni-Lupi Marini 4-0

La classifica. Odorisiana 45, Virtus Rocca San Giovanni 40, Carunchio 35, Real Porta Palazzo 29, Virtus Tufillo 23, Guilmi 23, Casalese 23, Real Alto Vastese 21, Dinamo Roccaspinalveti 17, Lupi Marini 16, Sporting Vasto 10, Lentella 10

Il prossimo turno, domenica 30 marzo ore 16.00. Casalese-Sporting Vasto, Lentella-Virtus Tufillo, Lupi Marini-Guilmi, Odorisiana-Virtus Rocca San Giovanni, Real Alto Vastese-Dinamo Roccaspinalveti, Real Porta Palazzo-Carunchio