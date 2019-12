Domenica pomeriggio, durante la partita Roccaspinalveti-Sporting San Salvo, valevole per la 24esima giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, il giocatore sansalvese Federico Maia, è rimasto a terra privo di sensi dopo uno scontro di gioco con un avversario.

Immediato l'intervento del 118 che, constatate le condizioni del ragazzo, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Pescara. Trasportato all'ospedale Spirito Santo, Maia è stato sottoposto all'ecografia che ha escluso conseguenze gravi. Fortunatamente solo tanta paura per il ragazzo che ora è in via di miglioramento e sta bene.

La squadra sansalvese vinceva 2-1 a pochi minuti dal termine. Come da regolamento la gara dovrà essere rigiocata dall'inizio, partendo dallo 0-0.