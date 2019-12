Dopo 25 vittorie e 4 pareggi si ferma per la prima volta in campionato la capolista San Nicolò. All'Aragona vince il Vasto Marina grazie alla rete messa a segno da Stango su calcio di rigore al 77'. Un'impresa quella dei ragazzi del presidente Baccalà, scesi in campo con 7 fuoriquota.

Alla squadra di Epifani serviva una vittoria per conquistare matematicamente la Serie D, l'appuntamento è solo rinviato alla prossima domenica in casa contro il Capistrello che oggi ha fermato l'Avezzano sull'1-1. Per la squadra di Precali un successo prezioso, il sesto nel torneo, che la fa balzare in avanti a 32 punti ed uscire dalla zona play-out, in una posizione in cui sarebbe salva se mantenuta fino al termine del torneo.

I vastesi invece nel prossimo turno saranno impegnati ancora all'Aragona contro il Francavilla dell'ex Massimo Vecchiotti, oggi sconfitto 1-0 in casa dal Miglianico, in un'importante sfida salvezza.

La partita. A cinque giornate al termine del campionato di Eccellenza abruzzese la capolista San Nicolò arriva all’Aragona per battere il Vasto Marina e conquistare la matematica promozione in Serie D. La squadra di Epifani ha inanellato numeri da record ed è ancora imbattuta (25 vittorie, 4 pareggi, 90 gol fatti e 18 subiti). I vastesi proveranno a limitare i danni, anche perché hanno bisogno di punti per salvarsi, ma l’impresa è molto difficile. Squalificati Di Giuseppe e Micolucci per i teramani, Manno e Giuliano per i padroni di casa.

Precali schiera dall’inizio Piermattei, Marinelli e Tramontana, il capitano Benedetto non al meglio va in panchina. In avanti per il San Nicolò in avanti ci sono bomber Iaboni, capocannoniere dell’Eccellenza con 23 gol, Tarquini con 15, mentre De Luca, 12 reti, parte dalla panchina.

Nella prima mezzora di gioco non succede nulla di rilevante a parte due conclusioni fuori dallo specchio e una punizione per parte nel finale, prima quella di Iaboni bloccata da Antenucci, poi quella di Cesario parata da Digifico. Il ritmo è basso e il Vasto Marina regge un San Nicolò poco arrembante che disputa in un primo tempo da squadra normale.

La ripresa è più vivace, al 51’ una conclusione di Cini va alta, al 56’ occasione per il San Nicolò, palla in area, Antenucci non trattiene, arriva Tarquini che colpisce ma manda sulla traversa. Al 63’ una punizione a giro di Stango finisce fuori. Epifani mette dentro un’altra punta, De Luca, per cercare il vantaggio, è un San Nicolò a trazione anteriore.

Due minuti dopo viene espulso Precali per proteste. Il San Nicolò insiste e prova ad aumentare il ritmo ma il gol non arriva, le sue conclusioni sono poche e imprecise.

Al 74’ la svolta della partita, Marinelli recupera palla dal limite della propria area ed esce palla al piede, lancia per Stivaletta sulla sinistra che si proietta in avanti in contropiede, il giovane vastese vede Stango libero in mezzo e lo serve, il centrocampista prova a superare Digifico che lo atterra, per l’arbitro è rigore, il portiere viene espulso, al suo posto entra Cipriani, terzo portiere in rosa, il secondo è squalificato. Sul dischetto si presenta Stango che realizza.

Il Vasto Marina non è sazio e all'80’ un bolide dalla distanza di Stivaletta impegna Cipriani che mette in angolo. All' 85’ San Nicolò vicino al pareggio con Cini, Antenucci salva. Finisce 1-0 per i vastesi che si rimettono in corsa per la salvezza. La capolista, al primo stop in campionato, si informa sul risultato dell'Avezzano, per un attimo esulta convinta che abbia perso ma non è così, i marsicani hanno pareggiato. La festa è solo rinviata a domenica prossima davanti al proprio pubblico.

Tabellino

Vasto Marina-San Nicolò 1-0 (0-0)

Reti: 77’ Stango (Vasto Marina) rigore

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Piermattei, Marinelli, Stivaletta, Cesario (86’ Iammarino), Stango, Tramontana. A disposizione Gaspari, Salvatore, D’Ottavio, Carulli, Riella, Benedetto. Allenatore Precali

San Nicolò: Digifico, D’Orazio, Mozzoni, Giangiacomo, Gabrieli, Petronio, Cini, De Santis (63’ De Luca), Tarquini, Iaboni, Chiacchiarelli (76’ Cipriani). A disposizione Sall, Censori, Recchiuti, Ciampoli, Moretti. Allenatore Epifani

Arbitro: Davide Ranalli di Pescara (Filippo Pellicciotta e Nicola Ferrante di Lanciano)

Ammoniti: De Santis (San Nicolò), Piermattei (Vasto Marina), Marinelli (Vasto Marina), Petronio (San Nicolò), Gabrieli (San Nicolò)

Espulsi: 65’ Precali (allenatore Vasto Marina) per proteste, 74’ Digifico (San Nicolò)

I risultati della 30esima giornata di Eccellenza (13° di ritorno). Alba Adriatica-River Casale 3-0, Altinrocca-Montorio 0-0, Avezzano-Capistrello 1-1, Civitella Roveto-Rosetana 0-1, Francavilla-Miglianico 0-1, Pineto-Vastese 1-3, San Salvo-Acqua&Sapone 1-1, Torrese-Virtus Cupello 3-2, Vasto Marina-San Nicolò 1-0

La classifica. San Nicolò 79, Avezzano 67, Torrese 59, Capistrello 53, Vastese 43, Miglianico 43, Pineto 42, Alba Adriatica 41, San Salvo 39, Francavilla 35, Vasto Marina 32, Montorio 32, Rosetana 32, River Casale 31, Acqua&Sapone 29, Virtus Cupello 27, Altinrocca 23, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 30 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Avezzano, Capistrello-Pineto, Miglianico-Altinrocca, Montorio-Torrese, River Casale-Vastese, Rosetana-Alba Adriatica, San Nicolò-Civitella Roveto, Vasto Marina-Francavilla, Virtus Cupello-San Salvo