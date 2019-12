Dalla gioia alla disperazione in meno di un giro. Così può essere riassunta la prima gara di Andrea Iannone nella stagione 2014 della MotoGp. Il pilota vastese, che già ieri durante le qualifiche aveva dovuto fare i conti con la malasorte che gli aveva impedito di effettuare il giro lanciato, resta in gara appena un giro e mezzo. Partiva dalla undicesima posizione e, pronti-via, aveva scavalcato ben 6 piloti davanti a sè, piazzandosi quinto. La caduta di Lorenzo lo aveva proiettato in quarta posizione, prima che la sua Ducati scivolasse rovinosamente mandandolo nel ghiaione. Iannone si è rialzato ed è tornato in gara in 21esima posizione. A quel punto la sua corsa è stata martellante, con 11 piloti sorpassati fino a chiudere in decima posizione.

La gara è stata vinta dal campione del mondo in carica Marc Marquez, che ha superato di poco sul traguardo un Valentino Rossi con cui ha duellato fino all'ultimo. A completare il podio l'altro spagnolo Dani Pedrosa.

Per Iannone un vero peccato, perchè il primo weekend della nuova stagione del motomondiale lo aveva visto tra i protagonisti. Bene nelle prove libere, addirittura primo nel warm up. Ma la sfortuna, che anche lo scorso anno ne ha condizionato pesantemente il rendimento, sembra non volerlo abbandonare. Ian 29 non si perderà certamente d'animo e proverà ad essere tra i protagonisti già dal prossimo Gp, ad Austin negli Stati Uniti il 13 aprile.

L'ordine di arrivo: Marquez, Rossi, Pedrosa, Espargaro A., Dovizioso, Crutchlow, Redding, Hayden, Edwards, Iannone, Aoyama, Hernandez, Abraham, Petrucci, Parkes, Laverty, Di Meglio. Ritirati: Bautista, Smith, Espargaro P., Bradl, Barbera, Lorenzo.