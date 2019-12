Quarta vittoria consecutiva per la BCC Vasto Basket che consolida il suo terzo posto (vista anche la sconfitta dell'Amatori) alle spalle delle due formazioni laziali in vetta alla classifica, Latina e Rieti. I biancorossi hanno la meglio sui giovani cestisti della Stella Azzurra Roma e alla sirena finale il PalaBCC può salutare con lunghi applausi l’ennesima vittoria stagionale della squadra allenata da coach Di Salvatore che in questa settimana ha festeggiato i due anni dal suo arrivo sulla panchina vastese. Sugli spalti anche il neoacquisto Emanuele Di Giacomo, che arriverà ufficialmente la prossima settimana e che nell’intervallo si è intrattenuto con il presidente Spadaccini e gli altri dirigenti.

La cronaca. La BCC Vasto Basket scende in campo con il fiocco arancione sulla canotta, come simbolo per la giornata di azione contro il razzismo, i ragazzi della Stella Azzurra si preparano al match con una sorta di haka stile neozelandese. La formazione vastese deve ancora fare a meno di Vincenzo Dipierro, che probabilmente tornerà in campo bella prossima sfida di campionato. I primi 5 minuti scorrono via senza troppo entusiasmo. Appena 2 i canestri realizzati, uno per parte. Poi è Biagio Sergio a cercare di dare la scossa ai suoi. I biancorossi, con Durini in cabina di regia, mantengono il ritmo basso per non lasciare spazio all’agonismo dei romani. Il vantaggio si incrementa poco alla volta, con Sergio che infila la prima tripla del match (12-4). Ma la BCC Vasto Basket continua a sbagliare troppo, anche facili contropiedi, con un coach Di Salvatore arrabbiatissimo in panchina. La Stella Azzurra non trova con facilità la via del canestro e, in chiusura di quarto, Serroni spreca dalla lunetta i due tiri liberi concessi per un tecnico fischiato alla panchina stellina. Nell’intervallo in campo le ragazze della scuola Danza & danza Academy di Francesca Zacco, per aggiungere colore allo spettacolo del PalaBCC.

Si torna in campo ed il primo canestro lo mettono a segno gli ospiti (16-9), poi ci pensa Di Carmine, con un bel canestro in girata e 1/2 ai liberi a portare il vantaggio a +10 (19-9). Il match cresce di intensità e la BCC Vasto Basket sale nel punteggio, con un Di Tizio in stato di grazia, efficace sotto canestro e in difesa. Sul parquet anche capitan Ierbs, che serve a Sergio il pallone del nuovo massimo vantaggio, +14, arrivato dalla linea dei tre punti (26-12). I padroni di casa continuano ad essere implacabili dalla linea dei sogni, prima con Di Tizio (29-12), poi con Serroni (32-16). Di Tizio sembra aver dimenticato l’infortunio alla caviglia, perché in difesa salta più di tutti e per due volte stoppa i tiratori avversari pronti al canestro facile. Nella seconda occasione gli arbitri puniscono la sua grinta con un dubbio fallo tecnico. Dalla lunetta la Stella Azzurra fa uno su due e chiude il secondo quarto sul 34-19.

Si torna in campo dopo il riposo lungo ed è ancora la Stella Azzurra, con un pimpante De Paoli, faro dei suoi, a trovare il primo canestro (34-21). Ancora ritmi piuttosto bassi, con i biancorossi che cercano di fare gioco e mantenere il distacco, anche se i romani riescono a rendersi pericolosi sotto canestro, ricucendo fino al meno 9 (34-25). Marinelli torna a farsi sentire sotto canestro e va a segno dopo aver conquistato un buon rimbalzo. Poi è Sergio-show, con il numero 4 dei vastesi che segna un po’ in tutti i modi, da sotto, dalla lunetta e, sul finire del quarto, dalla lunga distanza, per il suo terzo canestro da tre di giornata (44-29).

Ultimi dieci giri di lancette con i padroni di casa che cercano di controllare la partita evitando di lasciare troppo campo ad una Stella Azzurra mai doma e sempre in cerca dell’aggancio. Il vantaggio della BCC Vasto è sempre in doppia cifra, con Marinelli e Di Tizio che rispondo ai canestri ospiti. Nell’ultima gara la BCC Vasto Basket mantiene decisamente il controllo, lasciando spazio in campo anche a Salvatorelli e Menna. La Stella Azzurra continua a colpire, in particolare con i tiri da tre, ma ormai il divario è incolmabile. Finisce 57-46.

BCC Vasto Basket – Stella Azzurra Roma 57-46 (16-7/34-19/44-29/57-46)

BCC Vasto Basket: Sergio 17, Di Carmine 8, Dipierro ne, Di Tizio 10, Ierbs 0, Durini 0, Menna 0, Marinelli 10, Salvatorelli 0, Serroni 12. Coach: Di Salvatore

Stella Azzurra Roma: Sanguinetti 0, Alibegovic 6, Giancarli 4, D’Ascanio 0, Forte 6, Gasperini ne, De Paoli 16, Cucci 7, Di Filippo 0, Pappalardo 7. Coach: D’Arcangeli