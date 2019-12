I volontari dell' Associazione Madonna dell'Assunta, protezione civile volontaria di Casalbordino, parteciperanno per quattro settimane al corso di aggiornamento che si terrà presso il centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo, organizzato dall' Associazione Arcobaleno di San Salvo.

La formazione dei volontari continua ad essere una roccaforte dell’associazione casalese che nelle giornate del 22 e 29 marzo, 5 e 12 aprile svolgerà un corso di Antincendio Boschivo di 1° livello autorizzato e riconosciuto dalle Regione Abruzzo settore Protezione Civile.

Il corso, patrocinato dal Comune di San Salvo, è uno dei pochi organizzati negli ultimi anni in tutta la regione e vedrà la partecipazione di oltre 70 volontari appartenenti alle associazioni aderenti al Coordinamento Territoriale di Protezione Civile del Vastese.

Possibile grazie al prezioso impegno del responsabile del coordinamento territoriale del vastese Nicola di Sciascio. Dopo le feste pasquali, inizierà anche il corso di defibrillazione precoce che si terrà presso i locali del 118 dell'ospedale di Chieti. Per l'occasione cittadini, responsabili di associazioni sportive e operatori balneari sono invitati a partecipare.

Il corso avrà la durata di 4 ore e sarà gratuito, alla fine verrà rilasciato un attestato dalla Regione Abruzzo che abilita all'utilizzo dell'apparecchio salvavita.

“Stiamo portando avanti il progetto iniziato qualche mese fa” scrive in una nota il presidente Tommaso Bucciarelli, abbiamo individuato le tre postazioni fisse dove verranno collocati i defibrillatori, (centro, Miracoli, mare) pertanto, chiediamo la massima collaborazione da parte delle istituzioni, dei cittadini degli operatori commerciali per portare a termine questo ambizioso progetto al quale teniamo in modo particolare. Speriamo che la nostra cittadina sarà una delle prime a dotarsi di questo servizio salvavita".