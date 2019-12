Soffre lo United Cupello in casa contro la Casolana ma alla fine riesce a conquistare i tre punti centrando in rimonta il 20esimo risultato utile consecutivo. Non va a segno il capocannoniere Zara, per lui 21 gol fino a questo momento, ci pensano Ruzzi, Marino e Ottaviano. In attesa delle gare di domani i rossoblu di mister Di Francesco salgono in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul Fara San Martino che sarà impegnato a Scerni contro il Real San Giacomo.

La partita. Senza Luciano squalificato i padroni di casa perdono anche Scafetta al 6' per uno stiramento, al suo posto entra Ruzzi, man of the match a Palombaro domenica scorsa, che si posiziona a destra con Marino che va a sinistra.

La Casolana è penultima in classifica ma nel primo tempo mette in difficoltà lo United che fa fatica a proporsi in avanti in maniera concreta, l'avvio dei cupellesi non è dei migliori, sono meno determinati del solito, forse più rilassati. Al 15' i biancocelesti hanno una buona occasione in area di rigore con Di Toro che si mette la palla su destro e tira, Fiermonte si oppone e protegge la sua porta.

Un minuto dopo è proprio il giovane centrale difensivo rossoblu a lanciare in avanti da centrocampo per Mirolli che in area controlla e serve al limite sulla sinistra Portellini, l'attaccante lascia partire un diagonale che, nonostante il tentativo di Zara di arrivarci, si spegne sul fondo.

Al 17' i padroni di casa passano in vantaggio, Marino dalla sinistra mette in mezzo per Ruzzi che insacca al volo, per lui è il secondo gol consecutivo. La Casolana non demorde e al 21' con un sinistro dalla distanza di Panaccio pareggia quasi immediatamente.

Lo United si riversa in avanti e al 22' Ottaviano serve Marino in area che svetta di testa, Odorisio blocca senza problemi. Al 25' su un rinvio di Cilli il pallone rimbalza a terra e finisce sui piedi di Zara che sulla linea dell'area colpisce ma manda alto. Al 32' altra conclusione dalla sinistra di Marino che sorvola di poco la traversa.

Non è finita, al 39' il Casoli passa in vantaggio, un bolide di sinistro di Orsini trafigge Cilli. I rossoblu pareggiano allo scadere del primo tempo con Marino ben appostato in area di rigore servito da Zara.

Nella ripresa lo United torna in campo più convinto e con un altro atteggiamento, al 55' la squadra di Di Francesco va vicinissima al terzo gol, azione confusa in area, con batti e ribatti, i cupellesi colpiscono due traverse e un palo, poi la palla finisce in rete spinta da Zara ma il gol viene annullato per un fallo dell'attaccante su Ianieri.

Al 58' il vantaggio, Mirolli batte un corner dalla destra, arriva Ottaviano che di testa firma il 3-2. I minuti scorrono e la partita resta in bilico fino alla fine, la Casolana prova a pareggiare, lo United a chiudere la gara, ma le occasioni sono poche per entrambe e non pericolose. Nel prossimo turno per i rossoblu è in programma la trasferta di Castelfrentano contro il fanalino di coda.





Tabellino

United Cupello-Casolana 3-2 (2-2)

Reti: 17' Ruzzi (United Cupello), 21' Panaccio (Casolana), 39' Orsini (Casolana), 45' Marino (United Cupello), 58' Ottaviano (United Cupello)

United Cupello: Cilli, Marino, Lombardozzi, D'Ettorre (60' Rossi), Fiermonte, De Filippis, Portellini (82' Marchesani), Ottaviano, Zara, Mirolli, Scafetta (6' Ruzzi). A disposizione Mustafaj, Tartaglia, Antenucci. Allenatore Di Francesco

Casolana: Odorisio, Panaccio, Ramondo, Orsini, Ianieri, D'Amelia, Di Toro, (73' Rosato), Di Cencio, Di Camillo, Capuzzi, Di Bari (81' Pietropaolo). A disposizione Pierorazio. Allenatore Carricino

Arbitro: Francesca Del Biondo di Pescara

Ammoniti: Mirolli (United Cupello), Rosato (Casolana)

Il programma della 24esima giornata di Prima Categoria (9° di ritorno), girone B. Guastameroli-Trigno Celenza, Monteodorisio-Scerni, Palombaro-Castelfrentano, Real Montazzoli-Casalbordino, Real San Giacomo-Fara San Martino, Roccaspinalveti-Sporting San Salvo, Tre Ville-Spal Lanciano, United Cupello-Casolana 3-2

La classifica. United Cupello* 54, Fara San Martino 52, Real Montazzoli 44, Tre Ville 43, Palombaro 40, Scerni 40, Casalbordino 40, Guastameroli 33, Real San Giacomo 29, Trigno Celenza 27, Roccaspinalveti 27, Sporting San Salvo 22, Spal Lanciano 21, Casolana* 21, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 30 marzo, ore 16.00. Casalbordino-Real San Giacomo, Casolana-Guastameroli, Castelfrentano-United Cupello, Fara San Martino-Monteodorisio, Scerni-Palombaro, Spal Lanciano-Roccaspinalveti, Sporting San Salvo-Real Montazzoli, Trigno Celenza-Tre Ville