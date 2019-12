Mancano 5 giornate al termine del campionato di Eccellenza abruzzese che in questo turno potrebbe decretare matematicamente il vincitore. Non è ormai un mistero che la capolista San Nicolò tornerà in Serie D da prima della classe, bisognerà solo vedere quando.

All’Aragona domenica contro il Vasto Marina in caso di vittoria la squadra di Epifani, che ha inanellato numeri da record ed è ancora imbattuta (25 vittorie, 4 pareggi, 90 gol fatti e 18 subiti), sarà matematicamente promossa in Serie D, senza dover attendere il risultato dell’Avezzano. I vastesi proveranno a limitare i danni, anche perché hanno bisogno di punti per salvarsi, ma l’impresa è molto difficile. Squalificati Di Giuseppe e Micolucci per i teramani, Manno e Giuliano per i padroni di casa.

La Vastese dopo due sconfitte consecutiva va sul campo del Pineto alla ricerca di punti. Padroni di casa quinti a 42 punti, ospiti sesti a 40 con il Miglianico. Non ci saranno i tifosi biancorossi, per loro trasferta vietata. Rientra Battista dalla squalifica.

Per la Virtus Cupello impegno esterno sul campo di Martinsicuro contro la Torrese terza in classifica reduce dalla vittoria di domenica a Vasto. I padroni di casa vogliono avvicinarsi all’Avezzano e mantenere vive le speranze play-off. I rossoblu terzultimi devono fare punti per salvarsi, ma devono fare a meno di Del Bonifro, Musto e Fonseca, fermati dal giudice sportivo.

Il San Salvo, che viene dalla cinquina contro la capolista, ospita l’Acqua&Sapone. I biancazzurri possono chiudere definitivamente il discorso salvezza con una vittoria. La squadra di Naccarella non staranno di certo a guardare e proveranno a fare uno sgambetto alla truppa di Gallicchio. Non ci saranno Lapiccirella, Felice e Vinciguerra per il San Salvo e Di Lisio, Del Gallo e Chessari per l'Acqua&Sapone.

Come sempre su zonalocale.it nel box a destra segui lo sport tutti i risultati dell'Eccellenza in tempo reale.

Le altre vastesi. Il Real Tigre in Promozione ospita il Pratola ultimo in classifica, fondamentale e possibile tornare alla vittoria per rilanciarsi in classifica e avvicinarsi alla salvezza. In Prima Categoria continua il testa a testa tra Fara San Martino e United Cupello con i cupellesi che ospitano oggi la Casolana, domenica invece c’è il derby Monteodorisio-Scerni. In Seconda l’Incoronata attende domenica mattina alle 11.00 il Real Montalfano secondo. In Terza il Real Porta Palazzo va a Guilmi dove si gioca gran parte delle possibilità di conquistare un piazzamento nei play-off contro una diretta concorrente, lo Sporting Vasto penultimo cerca punti in casa contro il Real Alto Vastese per risollevarsi.

Il programma della 30esima giornata di Eccellenza (13° di ritorno), domenica 23 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-River Casale, Altinrocca-Montorio, Avezzano-Capistrello, Civitella Roveto-Rosetana, Francavilla-Miglianico, Pineto-Vastese, San Salvo-Acqua&Sapone, Torrese-Virtus Cupello, Vasto Marina-San Nicolò

La classifica. San Nicolò 79, Avezzano 66, Torrese 56, Capistrello 52, Pineto 42, Vastese 40, Miglianico 40, San Salvo 38, Alba Adriatica 38, Francavilla 35, Montorio 31, River Casale 31, Vasto Marina 29, Rosetana 29, Acqua&Sapone 28, Virtus Cupello 27, Altinrocca 22, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 30 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Avezzano, Capistrello-Pineto, Miglianico-Altinrocca, Montorio-Torrese, River Casale-Vastese, Rosetana-Alba Adriatica, San Nicolò-Civitella Roveto, Vasto Marina-Francavilla, Virtus Cupello-San Salvo