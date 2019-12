Sabato 22 marzo alle 23 appuntamento al Beat Cafè di San Salvo Marina con Fabio Cinti organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Sideshow. Ingresso libero.

Il cantautore romano, una delle novità più interessanti della musica italiana, presenterà dal vivo l’ultimo lavoro discografico Madame Ugo (Mescal) con la produzione artistica di Lele Battista e Giovanni Mancini. Un album ricercato, lavorato con amore e dedizione, traccia dopo traccia: “11 canzoni, ognuna con la sua storia, ognuna col suo spazio”. Ad anticipare l’essenza preziosa, la raffinatezza e l’eleganza del nuovo disco, c’è stato Devo, il singolo confezionato su misura dal maestro Franco Battiato.

Fabio Cinti ha origini ciociare e sarde. Classe 1977, cantautore e musicista. Studia Filosofia a Roma dove muove i primi passi con le sue prime canzoni dal vivo. Nella capitale nasce anche l’intesa e l’amicizia con il poeta e scrittore Mauro Mazzetti. Nel 2004 l’incontro con Morgan, al secolo Marco Castoldi, lo porta nel giro di qualche tempo a spostarsi a Milano e a viaggiare per lo stivale in un lungo tour dove Fabio compare spesso in duetto con l’ex Bluvertigo. Nel 2001 produce, con la collaborazione di Mazzetti, un disco-raccolta dal titolo “Musica per lavare i piatti” che contiene alcune sue produzioni per piccole compagnie teatrali o sonorizzazioni di mostre (su tutte, le musiche per l’antologia fotografica su Federico Fellini al Museo di Roma in Trastevere).

È del 2011 il primo album di canzoni, “L’Esempio delle Mele” che, oltre a quella di Morgan stesso, ospita collaborazioni come quella di Pasquale Panella, di Massimo Martellotta (Calibro 35), Lucio Bardi (De Gregori) e di Massimo Spinosa, e ancora, di Livio Magnini (Bluvertigo) ed Elisa Rossi. Insieme a Lele Battista, Davide Ferrario (musicista) e Yuri Beretta fonda, nel maggio 2012, Il Gruppo Corrente. Nel 2012 TranTran Editore pubblica il suo primo romanzo, Un anno d’amor(gan). Nel 2013, accompagnato da Alessandro Russo al pianoforte, apre alcune date dell’Apriti Sesamo Tour di Franco Battiato. Viene accompagnato da Paolo Benvegnù nelle prime date del tour che hanno seguito la pubblicazione dell’album. Fabio Cinti è anche produttore artistico e autore.

