Domani, domenica 23 marzo, terminerà la decima settimana di azione contro il razzismo. Tante le iniziativa che si sono svolte in tutta Italia. Anche nel territorio del Vastese ci sono stati segnali visibili per testimoniare la volontà di superare ogni pregiudizio e vivere insieme. A San Salvo il centro storico si è colorato di nastri arancioni, a Vasto, domani 23 marzo, dalle 18 in poi si svolgerà una manifestazione in piazza con filmati, testimonianze e tanto altro, con la collaborazione di Consulta Giovanile, Progetto Giovani e associazione Adriatica per gli immigrati.

Oggi raccontiamo la storia di un'altra donna, arrivata da un Paese straniero, ormai da tanti anni a Vasto e cittadina italiana. Beatrice Acosta, partita dalla Repubblica Dominicana, con tenacia, ma sempre con un allegro sorriso sul viso, ha affrontato il percorso di vita che l'ha portata fin ad oggi, sposata con un italiano e con la figlia che studia Scienze turistiche all'università. Dopo quelle di Mao e Hassan (Pakistan), Amine (Marocco) e Cristina (Romania), la sua è un'altra bella storia di integrazione, nonostante qualche difficoltà incontrata sul cammino.