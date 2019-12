La BCC Vasto Basket torna a giocare tra le mura amiche ad un mese di distanza esatto dalla sua ultima apparizione casalinga. In quell'occasione i biancorossi vinsero contro la Sicoma Valdiceppo. Poi la vittoriosa trasferta di Roma, contro l'Eurobasket, la sosta e l'ultima gara giocata in casa della Virtus Basket Fondi. Nonostante qualche difficoltà dovuta all'infermeria che nelle ultime settimane ha visto affacciarsi più di un giocatore, Ierbs e compagni hanno mantenuto un ruolino di marcia da alta classifica. Dopo 23 turni di campionato meglio della squadra del presidente Spadaccini hanno fatto solo le due corazzate laziali, Latina e Rieti, che viaggiano spedite in testa alla classifica.

La BCC Vasto Basket ha saputo mettersi dietro squadre accreditate nel pre-campionato come pronte a giocarsi la promozione. Se è vero che la stagione sarà ancora lunga, è altrettanto vero che la squadra allenata da coach Di Salvatore, messo in tasca l'obiettivo minimo della salvezza, può guardare al calendario domenica dopo domenica e poi tirare le somme quando sarà il momento.

La sfida di domani alle 18 non è certamente della più semplici per la truppa biancorossa. Arriverà la Stella Azzurra Roma, squadra che vanta uno dei più forti settori giovanili in italia. Lo dimostra la composizione della prima squadra, in cui D'Ascanio, appena 25 anni, è il veterano della situazione. Poi tutti giovanissimi, secondo la filosofia stellina, che punta a far crescere i cestisti sin da piccoli, per poi lanciarli verso carriere importanti. Lo stesso Emanuele Di Giacomo, dal 1 aprile in canotta biancorossa, è passato sotto le "cure" della Stella Azzurra prima di essere tesserato dalla Virtus Roma.

I laziali hanno appena 14 punti in classifica, ma hanno lasciato vittime illustri solo loro cammino, come Senigallia e Giulianova, mentre nell'ultima sfida di campionato hanno perso in casa contro il Fondi. Formazione ostica che fa dell'agonismo e della corsa le sue armi migliori. I vastesi dovranno aspettarsi un pressing a tutto campo, anche perchè coach D'Arcangeli manda costantemente sul parquet almeno 9 giocatori pronti a dare il massimo in ogni azione. Di Salvatore dovrà prestare molta attenzione alla gestione delle energie, con Dipierro che dovrebbe restare ancora fermo in panchina e Di Tizio (protagonista del manifesto settimanale) che ha recuperato dal fastidio al tallone. Le redini del gioco saranno anche per questa domenica nelle mani di Federico Durini, chiamato ad un'altra grande prova di maturità, con la squadra biancorossa chiamata a regalare ai propri tifosi un'altra grande gioia.

In occasione della settimana d'azione contro il razzismo la Vasto Basket ha lanciato un appello affinchè il pubblico sia sugli spalti indossando qualcosa di colore arancione, colore-simbolo della lotta al razzismo, affinchè, come ricorda l'addetto stampa Francesco Tomassoni, "in questa particolare occasione, il nostro rosso sia sostituito dall’arancione perché è bene ribadirlo forte e chiaro: se chiudi con il razzismo ti si apre un mondo".

23ª giornata: Poderosa Montegranaro - Virtus Basket Fondi; Eurobasket Roma - Latina Basket; Sicoma Valdiceppo - Pall.Palestrina; BCC Vasto Basket - Stella Azzurra Roma; Orvieto Basket - Npc Rieti: Porto Sant’Elpidio - Pall. Senigallia: Giulianova Basket - Amatori Pescara

Classifica: 38 Latina Basket, Npc Rieti; 32 BCC Vasto Basket; 30 Amatori Pescara; 24 Pall. Senigallia; 22 Poderosa Montegranaro; 20 Giulianova Basket, Eurobasket Roma, Porto Sant’Elpidio; 18 Pall. Palestrina; 14 Orvieto Basket, Stella Azzurra Roma; 10 Virtus Basket Fondi; 8 Sicoma Valdiceppo