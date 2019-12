Altri tifosi della Vastese, in merito ai noti fatti di cronaca relativi alla partita casalinga contro l'Avezzano, hanno ricevuto ieri pomeriggio la notifica di Daspo da parte della Polizia, che si è recata a casa degli interessati. Sarebbero circa una decina.

Si tratta di un avviso dell'avvio del procedimento amministrativo che si concluderà con un provvedimento. Ci sono 10 giorni di tempo per fare ricorso.

Gli ultras biancorossi, che sostengono di non essersi resi responsabili di alcun episodio negativo la domenica di Vastese-Avezzano, hanno ricevuto la notifica della Questura di Chieti, divisione Polizia anticrimine e potrebbero decidere di unirsi per fare un ricorso congiunto contro il provvedimento.

Il direttivo degli Aragonesi, gruppo storico di tifosi vastesi, non accetta la decisione e annuncia: "Quello che stiamo subendo è illegittimo, per di più viene fatto solo nei confronti di appartenenti al nostro gruppo ultras. Abbiamo deciso che andremo avanti, ci siamo rivolti ad alcuni legali e denunceremo quanto subito fino ad oggi. Nel frattempo in curva d'Avalos nelle ultime gare di questo campionato e nelle prime della prossima stagione, non saranno più esposti striscioni e stendardi di nessun tipo, fino a quando non sarà fatta giustizia".

In settimana ai tifosi della Vastese è stata vieteta la trasferta di domenica a Pineto.