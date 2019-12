Il Comune di San Salvo ha aderito alla 10^ edizione della Settimana di azione contro il razzismo promossa dall’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) del Dipartimento per le Pari Opportunità all’insegna dello slogan Se chiudi con il razzismo ti si apre un mondo.

Oggi, venerdì 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, i lampioni in Piazza Papa Giovanni XXIII saranno avvolti di colore arancione e un drappo dello stesso colore sarà apposto attorno alla bandiera tricolore sul balcone del Comune di San Salvo.

"Abbiamo accolto ben volentieri l’invito del presidente dell’Anci Piero Fassino – dice il sindaco Tiziana Magnacca – per ribadire come i Comuni italiani si confermano presidi del valore del rispetto degli altri. Siamo anche in questo campo in prima linea come primo argine contro gli atti discriminatori che generano solo legalità e tensioni sociali".