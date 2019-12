Viola gli obblighi connessi alla sorveglianza speciale e, insieme ad un complice, aggredisce con un bastone un uomo. Ma la videosorveglianza di un distributore registra l'episodio e aiuta polizia e magistratura a ricostruire i fatti. Su ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Vasto, gli agenti del Commissariato di via Bachelet hanno arrestato Giuseppe Ventrella, 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. "Il provvedimento - spiega il vice questore Cesare Ciammaichella - è stato emesso in sostituzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza impostagli dal Tribunale di Chieti e a cui l'uomo era sottoposto dal gennaio 2012".

"Lo scorso febbraio però, il Ventrella violava tali disposizioni e in concorso con altro pregiudicato aggrediva un uomo con una mazza", ricostruisce i fatti l'ufficiale di pubblica sicurezza. Anche la vittima è già conosciuta dalle forze di pubblica sicurezza.

"L’aggressione, che pare fosse motivata dal fatto che la vittima gli doveva alcune somme di denaro, provento dell’attività di spaccio di stupefacenti che i due avevano gestito insieme tempo addietro, avveniva nei pressi di un distributore.

A seguito delle lesioni riportate dalla vittima, personale del Commissariato estrapolava le immagini dal circuito di videosorveglianza in uso al distributore dove appariva evidente il coinvolgimento del Ventrella nell’aggressione.

A carico dell’indagato pendono numerosi precedenti di polizia per vari reati: lesioni personali in concorso, reati per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, porto abusivo e detenzione di armi, violenza privata, danneggiamento seguito da incendio, estorsione, atti intimidatori, ricettazione, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché associazione per delinquere finalizzata alla commissione di gravi reati tra cui lo sfruttamento della prostituzione.

Spesso in passato è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Più volte - racconta Ciammaichella - è stato denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare".

Nei confronti del 51enne è scattato l'ordine di custodia cautelare. Si trova ora nel carcere di Torre Sinello, a Vasto.