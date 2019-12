A 10 anni ha già vestito la sua prima maglia azzurra. È tornata con tanto entusiasmo da Lignano Sabbiadoro Gaia Smargiassi, giovanissima atleta della San Gabriele Tennistavolo, che ha partecipato al torneo mondiale giovanile ITTF, preceduto e accompagnato dagli allenamenti guidati dai tecnici della federazione italiana. Un appuntamento importante, quello di Lignano, che ha visto la presenza di 270 ragazzi in rappresentanza di 29 nazioni, il meglio del tennistavolo giovanile. Per Gaia Smargiassi l'occasione di confrontarsi con tante realtà diverse, in particolare quelle straniere, e raccogliere il meglio da questa esperienza per il prosieguo della sua attività.

Nella competizione agonistica, in cui si presentava come una delle atlete più giovani in assoluto, si è fermata, come previsto alla vigilia vista la disparità delle forze in campo, nelle fasi eliminatorie. Poco male, perchè l'esperienza in azzurro si è rivelata comunque molto positiva. Commenti positivi al suo impegno anche da parte dei tecnici azzurri. Giuseppe Del Rosso, nel commentare il comportamento dei giovani atleti azzurri, ha commentato: "Mi è piaciuta anche la prestazione delle esordienti (Smargiassi 2003, Cicuttini 2003, Roncallo 2002),che hanno mostrato carattere e tentato in tutti i modi di mettere in difficoltà i loro avversari".

Nei prossimi mesi il settore giovanile della nazionale ripartirà con una nuova fase che coinvolgerà le annate 2003-2005. Gaia Smargiassi sarà certamente parte del progetto, anche perchè nei prossimi mesi sarà spesso visionata dai tecnici federali, sia con la loro presenza a Vasto, presso le strutture del Centro Sportivo San Gabriele dove è guidata da Paolo Caserta e Shan Jun, che nel centro tecnico di Terni, patria del tennistavolo tricolore.