Luigi Antenucci è specializzato in preparazione e trasformazione di moto. La sua è una passione che va avanti sin da quando era più piccolo, “colpa” di papà Luigi, appassionato delle due ruote, che invece per lavoro si occupa di costruzioni.

Il 32enne nel suo garage di San Salvo realizza su misura moto per i clienti, partendo da modelli vecchi, d’epoca o più recenti, occupandosi anche eventualmente del restyling. Nel 1998 si specializza in motocarrozzeria ed è così che la passione inizia a diventare un lavoro. Il giovane artigiano-meccanico, che è anche un pilota sportivo, vuole che le sue creazioni oltre ad essere belle, siano affidabili e performanti.

Alcuni arrivano da lui con delle bozze che raffigurano la moto dei sogni, altri si affidano al suo estro creativo. I pezzi sono rigorosamente fatti a mano al 99%, giusto una minima parte, come le frecce e gli specchietti, arrivano da fuori, così come i pezzi di ricambio provenienti da Orlando o Anversa, per la sua rivendita di due noti marchi.

Due settimane fa l'ultimo dei tanti premi. A Roma Luigi ha vinto, all’Italian Motorship Championship, il campionato nazionale, nella categoria frestyle, due premi per la sua ultima creazione: una Harley Davidson. Un titolo per l’artigianato, in quanto assemblata con pezzi interamente fatti a mano a San Salvo e uno per la categoria costruttori su un totale di 50 moto a categoria per 8 categorie complessive. Roba non da poco e ora il cammino proseguirà verso le finali italiane in programma dal 15 al 18 maggio a Lignano Sabbiadoro e in caso di vittoria si volerà a Daytona, negli Stati Uniti.

Anche i disegni sulle moto sono realizzati a mano sul telaio, senza serigrafia. “Ci vogliono un paio di mesi di lavoro – spiega Luigi che da tempo riceve anche le attenzioni della stampa specializzata – il filtro del carburatore è stato fatto da me, il telaio, la forcella dell’olio è rifoderata. Non è un lavoro semplice, bisogna stare attenti a molti particolari e fare in modo che poi i pezzi combacino, anche perchè arrivano moto che valgono non meno di 30mila euro”. Ricevere premi di questo tipo rappresenta un orgoglio: “I nostri lavori sono giudicati da grandi esperti del settore”.

Tutto ha inizio nel 1995: “Lo faccio da tempo e mi piace molto, ho iniziato lavorando in altre officine e nel 2008 ho aperto il mio garage a San Salvo. Con il tempo diciamo che mi sono perfezionato ed è diventata una professione, dal 2010 partecipo a gare". Gli affari vanno bene: "Per fortuna c’è richiesta e il lavoro non manca, abbiamo molti clienti che vengono da fuori, è un settore che va. In alcuni periodi lavoro dalle 8 di mattina alle 5 del mattino successivo. Per alcune moto ci vogliono anche 5 mesi".

Luigi trasforma e personalizza di tutto: moto, cafe racer, custom e naked, ma non ha preferenze: "So fare di tutto, poi ognuno si specializza in qualcosa, faccio quello che chiede il cliente, anche se devo ammettere che un po’ di più mi piace l’impostazione sportiva, ho fatto anche qualche gara". Le moto poi che fine fanno? “Se non sono già dei clienti vengono omologate e vendute”.

Inoltre per condividere la propria passione la seconda settimana di luglio da quattro anni organizza un raduno fuori dal suo garage, con stand, gare, esibizioni, musica live, vendita di materiale, cibo e birra, una specie di motor show sansalvese che coinvolge numerosi appassionati e non.

Di seguito le special costruite da Luigi e premiate.

MV Brutale Special nella categoria streetfighter:

1° posto presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola,

1° posto al Custom Party di Polignano a Bari

1° posto al Custom e chopper a Salerno, pubblicata su numerose riviste di settore tra cui Bikers Life, Special Cafe e Low Ride.

883 Special "barber shop" harley cafe racer nella categoria cafe racer:

2° posto al Custom Party di Polignano a Bari

3° posto al biker rally di Imola

3° posto custom e chopper di Salerno

Cross bones mabu bobber:

premiata tra le top 10 all' Hills race di Rivanazzano e in occasione del grande raduno "Roma 110" con servizi su Tg5, Biker Riders di Nuvolari e Il Mattino.