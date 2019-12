Dai commenti degli addetti ai lavori si inizia a capire come le moto in assetto Open potranno essere protagoniste nella stagione 2014 della MotoGp. E, dopo anni di disastri, iniziano a vedersi sorrisi anche nei box della Ducati. I sorrisi più grandi non arrivano tanto dalla parte dei piloti ufficiali Dovizioso e Crutchlow, quanto dalla zona riservata al pilota che gareggia con il numero 29, Andrea Iannone da Vasto, alla seconda stagione nella classe regina. Crazy Joe, nelle tre sessioni di prove sul circuito di Losail, ha messo subito in pista tutta la sua grinta, quasi a voler dimostrare da subito che è un pilota ben lontano da quello tenuto a freno lo scorso anno da moto e problemi fisici.

Nella FP1 Iannone si è piazzato subito quarto, a poco meno di 8 decimi dal primo della classe, l'esordiente Aleix Espargaro (fratello di Pol). Poi un decimo posto nella seconda sessione e un sorprendente secondo posto questa sera, nella FP3, con il tempo di 1'55.186, a 4 decimi da Espargaro, che ha praticamente sfiorato il tempo della pole dello scorso anni di Jorge Lorenzo. Come nella prima giornata anche questa sera Ian29 è stato il migliore dei piloti Ducati in pista. Insomma, facendo tutti gli scongiuri del caso, l'inizio di stagione del centauro vastese sembra essere dei migliori. Il primo vero banco di prova sarà con le prove ufficiali del Gp del Qatar. L'obiettivo è decisamente quello di entrare direttamente nella Q2, senza dover passare in Q1 come accaduto praticamente sempre lo scorso anno.



I tifosi del Fan Club Andrea Iannone stanno seguendo con tanto entusiasmo le gesta del loro beniamino sulla pista "notturna" di Losail, sperando di poter tornare a gridare per qualcosa di importante.