Oggi 21 marzo 2014 con l’inizio della primavera si celebra anche la “Giornata Mondiale della Poesia”. Nel mondo è tutto un fiorire di strofe e di rime, si declamano versi durante gli incontri culturali, che sono stati programmati. E’ stata l’UNESCO a fissare questa ricorrenza, festeggiata la prima volta nel 2000. In una società, come la nostra, attraversata sempre più dalla crisi e dallo scoraggiamento, è bello sentire le parole della poesia, che possono aprire il cuore alla speranza in un futuro migliore.

Ecco perché, come fondatore e responsabile del “Premio Nazionale Histonium di Poesia e Narrativa”, desidero proporre in questa particolare giornata la lettura di una mia poesia, tratta da un libro che ho pubblicato presso l’Editore Cannarsa di Vasto.

CI SARÀ UN DOMANI

Ci sarà un domani

per me,

anche se oggi

ho smarrito il mio cuore

e il giorno mi scivola via

come avanzo

di vecchie illusioni.

Ci sarà un domani

per voi,

anche se i ponti

si sono spaccati,

il volo

è rimasto senz’ali,

l’inverno

si è fatto più grigio.

Ci sarà un domani

per tutti,

anche se pensano in molti:

“È finita!

Il progresso

è una bomba al tritolo

foriera

soltanto di morte”.

Ci sarà un domani

nel mondo,

perché il tempo è progetto

di Dio,

perché il bene sa vincere

l’odio,

perché ovunque

tra erbacce e veleno

cresce sempre

un cespo di rose.

Luigi Alfiero Medea