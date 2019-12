Entra nel vivo la stagione del nuoto con l'appuntamento dei Criteria Nazionali Giovanili 2014, i campionati italiani riservati alle categorie ragazzi, junior e cadetti. A partire da oggi e fino al 26 marzo lo Stadio del Nuoto di Riccione vedrà scendere in vasta 1860 atleti in rappresentanza di 274 società. E a Riccione arriveranno i due campioncini del Team Nuoto Sport Management che hanno la loro base a Vasto: il cupellese Nicolangelo Di Fabio, reduce dal raduno della nazionale italiana del progetto di controllo e sviluppo verso Rio 2016 e Graziano Minicozzi, originario di Paduli (Benevento), da quest'anno allenato dal professor Domenico D'Adamo.

Di Fabio parteciperà alle gare dei 50sl, 100sl, 200sl, 400sl e 200do. Minicozzi, invece si misurerà nei 50do, 50fa, 100fa, 200 e 400 misti. Minicozzi, che in carriera ha vinto ben sei titoli italiani e conquistato 5 record a livello giovanile, si presenta come uno dei favoriti a questi campionati nazionali. Da Vasto partiranno anche due ragazze su cui la società lombarda ripone buone speranze: si tratta di Michaela Benedetti(2000), impegnata nei 200do (tempo di qualificazione 02’22”82) e Marika Forte (1999), che gareggerà nei 50 e 100 farfalla.

Il Team Nuoto SM, insieme al Circolo Canottieri Aniene, è la società più rappresentata. "Questo è il nostro record di partecipanti a un Campionato Italiano Giovanile – afferma il presidente Menga -. È sempre dura riconfermarsi al vertice ma riconosco che abbiamo lavorato tutti molto duramente per questo importante appuntamento. Il gruppo di Vasto, nel quale riponiamo la nostra fiducia, è molto affiatato. Ciò consente di portare avanti questo progetto, che va gonfie vele e migliora anno dopo anno. I tricolori – conclude – sono un'altra tappa importante di verifica del nostro movimento giovanile".



Come da programma da venerdì a domenica spazio alle gare femminili, mentre da lunedì a mercoledì sarà la volta di quelle femminili. Per quanto riguarda la modalità di svolgimento gare, Ragazzi e Juniores gareggeranno per anno di nascita, mentre nei cadetti si sfideranno nuotatori di età diverse.