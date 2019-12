Ritorna, il 23 marzo prossimo il terzo trofeo di MTB (Mountain Bike) intitolato all’Accademia della Ventricina. Scerni tre anni fa ha scommesso per la promozione del suo territorio, delle sue tipicità e delle sue attività anche sullo sport. Particolare sport, però, la Mountain Bike che permette un approccio facile sul territorio e dove ci si può avventurare in qualsiasi condizione di percorso. Per gli appassionati sono già diventati simboli alcuni passaggi con difficoltà da molto semplice ad estremo: le “Coste di Scerni”o la “Ripa dei Morti”, lo stagno della Scuola Agraria con il suo single treck sono ormai mete famose per gli appassionati.

“Quando tre anni fa progettammo con alcuni amici questo Trofeo, ci riferisce Luigi Di Lello Presidente Accademia della Ventricina, sentimmo l’esigenza che per far conoscere il proprio territorio, le sue peculiarità e specialità enogastronomiche era necessario arricchire con nuovi pretesti di accesso l’offerta territoriale. All’inizio era un sogno, il primo anno riuscimmo a portare al raduno scarso un centinaio di biker con accompagnatori e familiari, due anni fa la svolta, avendo osservato come si muovevano territori più blasonati dei nostri ed arrivarono in 150 sul nostro tratturo, tratturelli e strade sterrate.

Con orgoglio quest’anno possiamo affermare che ci attesteremo su una cifra superiore ai 200 biker. Una cosa importante, è cresciuta la qualità della partecipazione, una provenienza da più regioni italiane. Ricadute economiche che cominciano ad essere significative. “Questo evento - dichiara il sindaco Giuseppe Pomponio - va proprio nella direzione del lavoro che viene svolto sul paino turistico e ambientale. La nostra amministrazione inoltre crede nelle attività intorno alla bicicletta ed alla mobilità lenta tant'è che abbiamo aderito al progetto di Bike Scharing".

L’accademia della Ventricina poi si è fatta promotrice di costituire una Associazione sportiva di MTB denominata “Vastese Inn-Tesla Bike” che ormai annovera oltre sessanta bikers vastesi. La prossima sfida è quella di costituire un Challenge di MTB intitolata “Sulle orme dei Sanniti” progetto che vede coinvolto tre regioni dove questo popolo italico ha abitato: Abruzzo, Molise e Campania. La prima tappa è prevista a Schiavi d’Abruzzo con partenza dalla suggestiva spianata dove sorgono i Templi Italici.

Per concludere invito chi possiede una mtb a partecipare al raduno ciclo escursionistico del 23 marzo a Scerni, manifestazione che è a latere della gara di MTB dove si prevede la partecipazione del Campione Italiano Marathon di MTB, Mirco Catone. A conclusione per tutti i partecipanti ed accompagnatori pasta party con le specialità scernesi e dove non può mancare la ventricina tutelata dall’Accademia.”