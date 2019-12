A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative il centrodestra di Monteodorisio annuncia ufficialmente il proprio candidato alla carica di sindaco. Sarà Saverio Di Giacomo, nome che circolava da qualche tempo, a contendere a Nicola Piccirilli (Pd) ed Eugenio Cupaiolo (Monteodorisio si rinnova),

La decisione è arrivata dopo un confronto tra le forze politiche del centrodestra, che hanno deciso di puntare su Di Giacomo, dipendente della Coldiretti, già primo cittadino dagli anni '80 fino ale 2004, a cui viene chiesto "di mettere a disposizione della comunità, in un momento di crisi economica e di enorme difficoltà per gli enti locali nel garantire adeguati livelli di servizi ai cittadini, la sua esperienza e la sua capacità amministrativa".

"Ho accettato questa candidatura perché oggi più che mai – dice il candidato sindaco di centrodestra – la morsa della crisi economica stringe sui cittadini, sulle famiglie, sulle piccole imprese, sui nostri artigiani ed agricoltori. Chi ha senso di responsabilità ed un profondo amore per la sua terra, al cospetto di queste emergenze, non può limitarsi a dire che i comuni non hanno risorse e possono fare poco o niente. Un buon amministratore deve essere capace di dare risposte ai suoi concittadini. La mia esperienza e la nuova squadra di candidati che stiamo allestendo, possono contribuire in maniera determinante alla creazione di una nuova stagione amministrativa utile per Monteodorisio".

Nei prossimi giorni, Di Giacomo ed i partiti che lo sostengono terranno un incontro pubblico, nel corso del quale verrà illustrata anche una relazione degli ultimi 5 anni di attività amministrativa dei consiglieri di opposizione. Sarà questa l’occasione per ufficializzare nome e simbolo della lista che punta a vincere le elezioni di maggio prossimo.