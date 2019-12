A partire da lunedì mattina zonalocale.it proporrà ai suoi lettori un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di sport e non solo. Alle 10.30 parte la prima puntata de L'edicola del Bar Walter condotta dal giornalista Stefano Troilo.

Nel noto bar, da anni luogo di incontro e di confronto dei vari personaggi e sportivi locali, tutti i lunedì mattina, fino al termine dei campionati, in un'apposita area microfoni aperti per un'ora per la rassegna stampa e i commenti al week end calcistico.

Dalla Serie A alla Terza Categoria, con gli interventi di esperti del settore, addetti ai lavori, giocatori, allenatori e semplici appassionati che vorranno intervenire.

Non solo calcio, durante le varie puntate sarà dato spazio anche agli altri sport cittadini.

Siete tutti invitati a partecipare e chi non potrà essere presente troverà online nel pomeriggio su zonalocale.it l'intera puntata.