Girava tranquillo per le strade del Vastese anche se la patente gli era stata revocata nel 2012. Inoltre aveva esposto un contrassegno di assicurazione falso sulla sua auto e, per di più, aveva un coltello di tipo proibito in tasca.Per questo un 33enne di Casalbordino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. A fermarlo, nei pressi di Altino, sono stati i carabinieri delle stazioni di Casoli e Torricella Peligna, impegnati in controlli straordinari sul territorio disposti dalla Compagnia di Lanciano.

"L’uomo - spiega una nota del comando provinciale dell'Arma-, noto alle forze dell’ordine e residente a Casalbordino, alla guida di una Alfa 147 sulla quale era stata apposto un tagliando assicurativo palesemente contraffatto, alla richiesta di esibire la patente di guida ha dichiarato di non averla al seguito. A quel punto gli uomini dell’Arma hanno effettuato delle verifiche presso la banca dati in uso alle forze di polizia ed hanno accertato che al 33enne la patente era stata revocata dalla Prefettura di Treviso nel 2012.

Pensando che potesse detenere anche della sostanza stupefacente, l’uomo è stato quindi perquisito dai Carabinieri che, nella tasca della sua giacca, hanno rinvenuto un coltello a serramanico di genere proibito. Per lui sono quindi scattate le denunce in stato di libertà per falsificazione e uso di polizza assicurativa, porto abusivo di coltello e guida senza patente".