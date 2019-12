Nei giorni scorsi a Vasto, presso la Pinacoteca del Palazzo D’Avalos, si è tenuto il secondo meeting transnazionale del Progetto ECAPSE - Early Coordinated Actions Preventing Social Exclusion. Si tratta di un’iniziativa europea che si inserisce nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente per l’Anno 2013. Il progetto consiste nel trasferimento di un modello innovativo di training in favore di formatori, insegnanti, dirigenti scolastici e di centri di formazione professionale (VET professional) con l’obiettivo di attivare delle azioni di prevenzione dell’esclusione sociale.

La municipalità svedese di Lidkoping – nei pressi di Goteborg – è l’organizzazione coordinatrice di progetto in quanto resasi disponibile a trasferire il proprio know-how in tema di disagio in favore di partner provenienti dall’Inghilterra, Germania e Bulgaria. Per l’Italia, il partner è rappresentato dal Centro Educativo Polivalente la Città del Sole di Vasto diretto dalla Psico-Pedagogista, Dott.ssa Sabrina Di Tullio con il supporto manageriale della Dott.ssa Rocchi Fabiana, europrogettista accreditata.

Il progetto, della durata complessiva di due anni, nasce a seguito della pubblicazione di un report dell’economista svedese Ingvar Nilsson sui costi dell’esclusione sociale. In un momento in cui il tasso di disoccupazione medio giovanile in Europa è superiore al 22%, la partnership ha deciso di concentrarsi sul fenomeno del DROP OUT, quale problematica di interesse comune su cui intervenire in ottica preventiva.

Una volta definito il contenuto formativo, tenendo conto anche dei diversi contesti sociali e culturali della partnership, sarà compito della scuola italiana coordinare la complessa fase del testing grazie alla quale i professionisti VET dovranno valutare l’efficacia di tale intervento, finanziato dalla Comunità Europea per oltre 400.000,00 Euro. Al termine del progetto, coerentemente con quanto richiesto dal programma, l’intero programma formativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il WEB in favore di quanti interessati.