L’associazione FIAB Vasto Pedala organizza Benvenuta Primavera!, una giornata ciclo-turistico-culturale per dare il benvenuto alla bella stagione. Domenica 23 marzo sarà una giornata in cui stare all'aria aperta e poi partecipare all'interessante appuntamento culturale delle Giornate Fai di Primavera. Sarà possibile unirsi al gruppo dei ciclisti sia a palazzo d'Avalos (ore 10) che nei pressi del monumento alla Bagnante (ore 10.30).



Programma

- ORE 10 Partenza in bici da Palazzo D’Avalos

- ORE 10.30 Partenza in bici dal Monumento alla Bagnante - Vasto Marina verso San Salvo Marina, attraverso la pista ciclabile e ritorno.

- ORE 16 Ritrovo (a piedi) davanti Palazzo d’Avalos per partecipare alle Giornate Fai di Primavera (Il programma)

In questa giornata sarà possibile effettuare il tesseramento 2014

Per info e contatti: Alberto (338.9675721) Roberto (339.5368352) - fiabvastopedala@gmail.com