Inizia da Casalbordino il viaggio di Zonalocale.it nei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria per conoscere meglio le varie compagini del territorio impegnate tra sacrifici, passione e divertimento, nel raggiungimento dei propri obiettivi.

L’Apd Calcio Casalbordino è attualmente quinto nel campionato di Prima Categoria, in corsa per i play-off, con 40 punti, frutto di 11 vittorie, pareggi e 5 sconfitte. 47 i gol fatti, terzo miglior attacco del torneo, 33 quelli subiti, ottava difesa. La squadra è guidata da mister Giuseppe Esposito, il presidente è Alessandro Santoro.

Dopo i fasti della Promozione, l’attuale Eccellenza di oggi, mantenuta dal 1987 fino al 1991, il Vini Casalbordino è fallito per ripartire proprio nell’estate del 1991 dalla Terza Catergoria con la denominazione Casalbordino ’91 grazie allo spirito di iniziativa di un gruppo di giovani casalesi. Tra loro il presidentissimo storico Gino De Cecco e l’avvocato Luigi Moretta. In sole 4 stagioni il club è tornato a calcare i campi di Prima Categoria dal 1996 fino ad oggi. La società dal 2007 al 2012, con alterne vicende ha visto il susseguirsi di varie gestioni fino all’abbandono dell’estate 2012.

Il 16 luglio 2012, data di scadenza delle iscrizioni, un gruppo nuovo di casalesi, che ha da sempre a cuore le sorti sportive del paese, di tasca propria ha avviato il nuovo progetto del Team 2012, finalizzato a valorizzare i giovani locali che una realtà come Casalbordino sa produrre. Fregio di questa nuova annata è la gestione manageriale della dirigenza unita al progetto giovani di Casalbordino.

Lo scorso anno la salvezza è arrivata con largo anticipo, ora l’obiettivo è di inserirsi nella corsa play-off e cercare di arrivare più lontano possibile. "Per farlo ora dobbiamo e vogliamo fare più punti possibili", dice mister Esposito, casalese che è tornato lo scorso anno sulla panchina del suo paese dopo aver guidato anche Torino Di Sangro, Scerni e Fossacesia.

"Quest’anno però il campionato è più difficile - prosegue il mister - ci sono squadre più attrezzate. Noi abbiamo faticato all'inizio, siamo partiti male, abbiamo buttato via qualche punto di troppo, ci abbiamo messo del nostro e alla fine potrebbe pesarci, speriamo di no. In seguito ci siamo ripresi. Va anche detto che la squadra è stata costruita in varie fasi, a inizio campionato non eravamo completi come lo siamo oggi, abbiamo fatto una buona serie di risultati con quattro vittorie consecutive e vogliamo confermarci".

In rosa elementi di grande esperienza come il difensore Matteo D’Astuto, classe 1977 e l'ex Pro Vasto Giorgio Ventrella, 40 anni e non sentirli. "Hanno portato metodo ed esempio per tutti - spiega il mister - sono due che non giocano solo con il nome, sono ancora validi e come loro lo sono anche Di Matteo, Della Penna, Di Meco. Non mi posso proprio lamentare, questo è un buon gruppo di prospettiva con giocatori locali, su 22 circa 15 sono di queste parti. Oltre a puntare in alto stiamo ponendo anche le basi. Un ringraziamento va anche ai tifosi che ci seguono sempre, si organizzano, l’ambiente si è ricompattato. Senza dimenticare la società che non ci fa mancare nulla, il presidente Santoro è un grande appassionato e vuole andare in Promozione".

"La stagione in corso è nata con l’unico obiettivo definito di raggiungere i play-off promozione per poter poi disputare nella prossima stagione il tanto agognato Campionato di Promozione Abruzzese". E’ chiaro il presidente. “Per far questo la nostra compagine si è affidata ad una guida tecnica esperta e di sicuro affidamento, valorizzando le risorse della stagione precedente che più avevano dimostrato attaccamento ai colori sociali, ai programmi di allenamento e ai dettami societari oltre che, di fondamentale importanza, validità dal punto di vista tecnico".

Importanti alcuni innesti in un impianto già rodato: "Di Matteo, Di Meco, Della Penna e D’Astuto sono sicuramente atleti di tutt’altra levatura e categoria, come il monumento, Giorgio Ventrella. E' un peccato che Danilo Farina si sia immediatamente infortunato, lo aspettiamo a braccia aperte. Puntiamo sugli esperti, ma anche molto sui giovani. Il nostro progetto è destinato a continuare e con questo organico vorremmo davvero misurarci con le altre realtà calcistiche della Promozione".

In conclusione il massimo dirigente rivela di credere molto anche nei rapporti umani: "Mi affeziono molto ai miei calciatori, sono prima amici e poi colleghi di un percorso d’insieme. Tendo a gestire il gruppo come una famiglia tentando di coinvolgerli in tutte le nostre iniziative, come la tanto vituperata cena del venerdì. Per loro mi faccio in quattro e sarei capace di portarli con me fino in capo al mondo. Ho piena fiducia di questo fantastico team e sono sicuro che non mi deluderà. Casalbordino il prossimo anno giocherà di sicuro in Promozione".



Di seguito la rosa dell'Apd Casalbordino Calcio.

Portieri: Cinalli Luigi (89), Nezic Marco (78), D'Agostino Fabio (80), Sallese Pierluigi (75).

Difensori: Del Monte Cristian (89), Dell'Osa Biagio (93), Moroianu Danut (89), Cinalli Alex (94), Di Cocco Francesco (87), Di Sante Massimo (91), Di Santo Angelo Giuseppe (93), D'Astuto Matteo (77), Melizzi Manuel (93), Natale Marco (87).

Centrocampisti: Bozzella Alessandro (93), Cocchino Giuseppe (91), Di Meco Matteo (88), Erragh Ilyass (94), Farina Danilo (89), Esposito Nicola (92), Bernardone Angelo (91), Giuliante Giulio (81), Lanza Salvatore (80), Ventrella Giorgio (74), Di Tullio Vincenzo (92).

Attaccanti: Della Penna Loris (88), Di Biase Graziano (91), Di Matteo Nicola (88), Ulisse Massimo (70)

Allenatore: Esposito Giuseppe