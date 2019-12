Da Francesco Tomassoni una segnalazione in merito al semaforo tra via Giulio Cesare e Corso Mazzini.

"Ancora problemi all’impianto semaforico fra corso Mazzini e via Giulio Cesare: durante la giornata di mercoledì era rosso fisso per i pedoni costretti ad attraversare a rischio dell’incolumità personale e spesso coperti da improperi da automobilisti che se li ritrovano in mezzo alla strada perché loro passano correttamente con il verde.

Molti i diverbi fra pedoni ed automobilisti al limite dello scontro fisico, dopo quello “meccanico” evitato, con il pericolo incombente che, fortunatamente, non ha ancora procurato danni a persone e/o cose.

Forse un buon occhio lo sta mettendo la Madonna dei 7 dolori, ma sarà bene che qualcun altro ci metta buon senso e volontà nel ripristinare quanto prima l’impianto semaforico magari pensando a come risolvere anche l’annoso problema delle file interminabili che si creano in un incrocio ad alta densità di traffico".