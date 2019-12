L’Istituto Comprensivo “P.S.Zimarino” di Casalbordino organizza due giornate di Formazione (25 e 26 marzo 2014 dalle 15,30 alle 18,30 ) sul tema “Il bambino ipoacusico a scuola”. Gli incontri nascono dall’esigenza di colmare un deficit di conoscenza degli aspetti diagnostici, tecnologici e metodologico - didattici legati alla presenza di alunni con deficit uditivo in classe. Attraverso il confronto tra competenze specialistiche diverse si cercherà di fornire un quadro generale dei diversi aspetti riguardanti l'ipoacusia con l'obiettivo di stimolare operatori, docenti e genitori verso ulteriori approfondimenti. La specificità e la complessità degli argomenti trattati hanno richiesto l’articolazione dei lavori in due giornate.

La prima, 25 marzo, dedicata agli approfondimenti clinici, riabilitativi e tecnici in modo particolare riguardo alla diagnosi precoce ed agli strumenti tecnologici più innovativi attualmente disponibili. La seconda 26 marzo dedicata all’esame degli aspetti strettamente didattici che implica la presenza di un bambino ipoacusico.

Il corso è gratuito ed aperto a genitori ed operatori che a vario titolo sono presenti nelle scuole.

Per comunicare la propria adesione il modello disponibile sul sito web della scuola (clicca qui) va trasmesso all’indirizzo zimarino12@gmail.com

25 marzo

Apertura dei lavori: Livio Tosone Dirigente scolastico

Saluto dei rappresentanti delle istituzioni (Unione dei Miracoli)

Intervento del Consigliere Regionale Nicoletta Verì

Presidente della V commissione “Affari sociali e tutela della salute”



Dott.ssa Sara Cordeschi Otorino – Beatrice Perilli Logopedista

Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara

L’Ipoacusia: che cos’è, cause, conseguenze, diagnosi precoce, terapia logopedica.

Dott. Bruno Odoardi Audioprotesista - MAICO Pescara

Protesizzazione acustica e tecnologie di ausilio didattico in classe

Dott. Tancredi Di Iullo – Psicologo Asl Lanciano, Vasto, Chieti

Aspetti psicologici dell’ipoacusia

26 marzo

Teresa D’Adamo (docente di sostegno di Scuola Primaria I.C. “P.S. Zimarino”).

Metodologie e strategie educative-didattiche per lo sviluppo cognitivo del bambino ipoacusico. Il contributo delle tecnologie informatiche: l’uso del P.C. e della LIM in classe; software e siti utili per la didattica.

Dott.ssa Anita Carullo (Presidente dell’Associazione A.F.I.A.)

Il ruolo dell’assistente educativo domiciliare