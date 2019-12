Lunedì scorso il Vasto Marina Juniores ha messo in bacheca il settimo titolo conquistato nelle ultime sette stagioni. Merito di una formazione di livello superiore capace di numeri impressionanti, ma anche frutto del lavoro di una società che dopo la cessione del proprio titolo sportivo alla Pro Vasto nell’estate del 1997 è ripartita dalla Terza Categoria fino ad arrivare in Eccellenza, dove milita da tre stagioni consecutive.

Il fiore all’occhiello del club sono sicuramente i suoi giovani, una cantera vastese che nel corso degli anni ha portato alla ribalta elementi di valore, nessuno però ha mai avuto un'occasione nel calcio vero. Ci proveranno Menna e Stivaletta, non è un mistero che su di loro siano rivolte le attenzioni di qualche club professionistico, potrebbero non essere gli unici. Prima però c'è il terzo titolo regionale consecutivo da portare a casa, contro la Torrese, capolista nel girone A.

In caso di vittoria si apriranno ancora le porte delle fasi nazionali. La società non lo ha mai nascosto, vuole migliorarsi, il che vuol dire superare quell'invalicabile barriera dei quarti di finale contro la quale i ragazzi si sono fermati per due anni di seguito.

Un lungo cammino di trionfi giovanili che potrebbe dunque proseguire. Tutto ha inizio nella stagione 2007/08 quando nella

Juniores Provinciale Chieti arriva il primo successo con mister Maurizio Baiocco. Nel 2008/09 con Roberto Cesario la squadra si aggiudica il titolo regionale, mentre la prima squadra è impegnata in Prima Categoria. Nel 2009/10 arriva un quarto posto nel Campionato d’Elite con Michele Guidoni e poi Massimo Vecchiotti. La stagione seguente è quella della vittoria del campionato di Promozione e del terzo posto in Juniores d’Elite, sempre con Vecchiotti che l’anno successivo conquisterà il girone, il titolo regionale e i quarti di finale nazionali, oltre al quinto posto in Eccellenza.

Nel 2012/13 arriva Mario Lemme, ma a novembre il timone passa a Roberto Antonaci, con lui il bis di tutto: girone, titolo regionale e ancora quarti di finale nazionali. Tanti i ragazzi che hanno contribuito indossando questa maglia, capitan Cesario è l’unico sempre presente nei successi degli ultimi tre anni. Dopo di lui c’è Marinelli che però è andato a giocare in prestito per un periodo.

Una vittoria, l'ultima, che il presidente Massimiliano Baccalà e il patron Pino Travaglini vogliono condividere con tutti gli altri dirigenti, elencati di seguito, con la Bacigalupo e la Virtus Vasto. “I titoli della juniores – spiega Baccalà – sono il frutto di un lavoro di squadra molto importante portato avanti con le scuole calcio della città. Senza di queste non avremmo mai potuto raggiungere i nostri obiettivi. Il merito è soprattutto loro, noi abbiamo proseguito grazie al contributo di mister Maccione un progetto di crescita dei ragazzi partito da loro”.

“Questa è anche la dimostrazione - aggiunge Travaglini, che è anche delegato della Figc Abruzzo – che abbiamo persone competenti in grado di lavorare con i giovani, anche se è difficile unire le varie parti. Noi ci siamo riusciti grazie a loro che ci hanno dato giocatori pronti per vincere questo torneo e a Luigi Baiocco, che nonostante non fosse più l’allenatore della prima squadra si è sempre messo completamente a disposizione”.

Nel caso di approdo alle nazionali, questa squadra ha davvero la possibilità di migliorare i piazzamenti precedenti? “Quando questi ragazzi giocano sul sintetico cambia tutto. Purtroppo non abbiamo le strutture, lo dico perché a quei livelli l’organizzazione fa tanto, ecco perché le nostre rivali alle nazionali partono avvantaggiate. Faccio presente che i risultati della juniores sono stati raggiunti su un campo al limite della decenza come quello di Vasto Marina che ci è stato affidato in gestione con tanti problemi. Abbiamo investito soldi per apportare le migliorie necessarie, altrimenti sarebbe stato ancora peggio”.

Proprio sulla questione campi sportivi a Vasto Travaglini aggiunge: “Non era opportuno fare un investimento sul campo dei Salesiani prendendo quei soldi dal credito sportivo, era più facile dare metà di quella cifra per il campo della 167 e metà per il campo di Vasto Marina che sono già di proprietà dell’amministrazione anche se affidati in gestione. Ne sarebbero venuti fuori due campi come si deve, così si può lavorare sui giovani. Il materiale c’è e la Vasto calcistica può andare avanti solo in questo modo, puntando sui ragazzi, con o senza Vasto Marina. La ricetta è semplice, basta avere strutture all’altezza e settori giovanili che collaborano".

A proposito di strutture il patron ricorda anche che: "L’Aragona cade a pezzi, ha problemi strutturali non indifferenti. Serve un progetto importante per lo sport a Vasto, per tutti gli sport, non si può più andare avanti così, oggi fanno sport solo i pazzi che ci rimettono tempo, fatica e soldi".

Quello che non è ancora chiaro è quale sarà il futuro di questa società il cui budget non è illimitato. “Non lo sappiamo – risponde – cerchiamo di toglierci le soddisfazioni con la juniores e conquistare la salvezza con la prima squadra che sta diventando un obiettivo sempre più difficile, poi vedremo. Al momento non posso nemmeno affermare con certezza che potremmo rifare la Promozione. Quanto fatto fino ad oggi è sicuramente positivo, ma ripetersi diventa sempre più difficile”.

In estate come al solito si tornerà a parlare anche di possibili fusioni: “Non possiamo dare a questa città quello che merita, non abbiamo questa forza economica. Ci vuole l’amministrazione comunale per fare certe cose, il suo intervento è fondamentale. Sarebbe bello un domani poter contribuire a rilanciare il calcio a Vasto, ma la politica deve fare il suo e ovviamente aiutare tutti gli sport ad arrivare in alto. Chissà, magari un domani potrei candidarmi per dare il mio contributo, non lo escludo”.

Di seguito i protagonisti delle ultime tre stagioni della Juniores del Vasto Marina e i quadri dirigenziali della stagione in corso.

Rosa stagione 2011/2012

Cesario Michele (94), Benedetti Simone (94), Farina Giacomo (93), Autunno Marco (93), Barbagallo Luca (93), Bucciarelli Mattia (93), Carlucci Andrea (92), D’Anniballe Lorenzo (93), De Curtis Pierfrancesco (94), Del Casale Domenico (92), Di Tullio Lorenzo (94), Ercolano Christian (93), Galiè Luciano (93), Gaspari Mauro (92), Maia Federico (93), Manzi Marco (92), Marinelli Andrea (94), Mosca Gianluca (92), Potalivo Enrico (93), Raccatti Luca (94), Ricci Alberto (94), Serafini Italo (94), Turdò Giovanni (93), Zara Giuseppe (93), Catenaro Stefano (92), Di Florio Andrea (92), Berardi Giuseppe (93), Menna Damiano (95), Monteferrante Mirko (92).

Allenatore Massimo Vecchiotti





Rosa stagione 2012/2013

Piermattei Vitale (93), Cesario Michele (94), D’Alessandro Christopher D’Alessandro (95), Iammarino Lorenzo (95), Menna Damiano (95), Pili Emanuele (94), Riella Giuseppe (94), Stivaletta Cristian (95), Benedetti Simone (94), Carusi Raffaele (95), D’Aiello Emanuele (94), Luciano Giuseppe (95), Farina Giacomo (93), Di Giorgio Matteo (95), Piccinini Mirko (95), Travaglino Domenico (93), Ercolano Christian (93), Galiè Luciano (93), Marinelli Andrea (94), Raccatti Luca (94), Serafini Italo (94), Zara Giuseppe (93)

Allenatore Mario Lemme da novembre Roberto Antonaci





Rosa stagione 2013/2014

Annunziata Andrea (96), Carulli Daniele (96), Cesario Michele (94), Salvatore Dante (95), Tramontana Isidoro (94), Di Biase Luca (96), D’Alessandro Christopher (95), D’Ottavio Andrea (96), Gaspari Paride (96), Iammarino Lorenzo (95), La Guardia Mattia (95), Labrozzi Lorenzo (96), Lanzetta Marco (96), Marchesani Michele (96), Menna Damiano (95), Monachetti Domenico (96), Nocciolino Mattia (96), Pili Emanuele (94), Piras Manuel (96), Riella Giuseppe (94), Stivaletta Cristian (95)

Allenatore Antonio Maccione









Dirigenti stagione 2013/2014

Baccalà Massimiliano

Tognoni Pierpaolo

Travaglini Giuseppe

Grassi Remo

Grassi Luca

D’Anniballe Silverio

Sansiviero Nicola

Di Francesco Luigi Antonio

Potalivo Massimo

Zappitelli Giancarlo

Nocciolino Enzo

Cileno Tommaso

Grassi Alessandro

Cirulli Gabriele

Tana Luciano

Travaglini Fernando

Tumini Monica

Bolami Francesco Paolo