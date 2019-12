È stato un lungo inseguimento all'alba sull'A14, che ha visto impegnate le pattuglie della polizia stradale di Lanciano, Vasto e Chieti e che ha portato all'arresto di 5 uomini di nazionalità rumena, già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di Valentin Goldura, 32 anni, Florin Corbu, 31 anni, Costica Iancu, 32 anni, Costel Ene, 23 anni e Ion Stefan, 30 anni. I poliziotti li hanno bloccati in territorio di Rocca San Giovanni a bordo di un’autovettura Chrysler ed un autocarro furgonato. Poco prima i 5 avevano divelta la recinzione ed il portone di due capannoni della zona industriale di San Salvo, devastato l’impianto fotovoltaico tranciando ed asportando cavi di rame per un peso di oltre 200 kg. oltreché derrate alimentari e prodotti per la pulizia .

"I cinque - spiega una nota della Polstrada di Lanciano- tutti residenti tra Chieti e Pescara, (salvo uno senza fissa dimora), con numerosi precedenti specifici, fanno parte di una organizzazione ramificata dedita, con cadenza quasi giornaliera, al furto in appartamenti o di cavi di rame provenienti da impianti elettrici o fotovoltaici. L’immediata perquisizione consentiva agli agenti il recupero di tutta la refurtiva ed il sequestro della attrezzatura da scasso quali mazze ferrate, cesoie e utensili spellatici che – curiosamente – erano stati invece regolarmente acquistati ieri pomeriggio presso OBI – San Giovanni Teatino con tanto di scontrini fiscali in bella mostra".

Salgono dunque a 15 gli arresti di malavitosi rumeni appartenenti ad organizzazioni dedite al furto presso capannoni industriali effettuati solo nell’ultimo mese dalla Polizia Stradale. Lo scorso 19 febbraio, infatti, pattuglie in borghese, sorprendevano nottetempo in flagranza tre romeni all’interno del deposito Honda di Atessa dove cercavano di rubare moto di ingente valore; il 4 marzo venivano bloccati a Fossacesia altri 3 che avevano rubato delle caldaie in Molise; mentre il 7 marzo equipaggi anch’essi in perlustrazione sulle direttrici autostradali, arrestavano in un capannone nei pressi dell’uscita di Pescara Nord quattro romeni sorpresi ad asportare materiali di cablaggio tranciati .

"Come già sottolineato in precedenti operazioni - commenta il comandante provinciale Fabio Santone - l’attività di prevenzione, fortemente sollecitata dal questore di Chieti Filippo Barboso, si conferma come un mezzo incisivo di contrasto ad organizzazioni malavitose che percorrono ogni giorno le nostre strade , raggiungendo anche regioni vicine, per perpetrare furti di rame".

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Lanciano che ha rimesso gli atti a quello di Vasto, competente per territorio, applicando per tutti e 5 la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Lanciano).