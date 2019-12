Un sentiero, una volta tracciato va curato, manutenzionato. Altrimenti la natura se ne riappropria cancellandolo e rendendo vano, inutile, ogni sforzo impegnato per crearlo o riportarlo alla luce. Domenica 16 marzo il CAI di Vasto in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lu Quart da Pit” di Gissi si è dedicato alla manutenzione del sentiero, già tracciato l’anno scorso e che collega la cittadina di Gissi con Monte Sorbo. Muniti di adeguata attrezzatura, il sentiero è stato ripulito da rami e grossi tronchi caduti sotto il peso della nevicata di novembre e rendendolo impraticabile. Un impegno concreto da parte di chi intende valorizzare il nostro territorio riportando alla luce tracce di civiltà contadina in estinzione e permetterne la fruizione a chiunque abbia voglia e cultura per farlo.

Sullo stesso itinerario sabato 5 aprile sarà organizzata dal CAI di Vasto un’escursione aperta a tutte le associazioni presenti a Gissi e insieme ai ragazzi di ANFFAS e Istituto San Francesco. L’escursione è stata pensata per sottolineare che le bellezze del nostro territorio vanno salvaguardate per essere godute e che ciò è possibile solo coltivando i valori del rispetto, della condivisione e della convivenza civile tra gli uomini e tra l’uomo, la natura e tutte le sue creature. Un ringraziamento ai soci delle due associazioni che si sono impegnati in tale nobile attività!

Gianni Colonna

Cai Vasto

Foto Pierluigi Valerio