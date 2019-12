“La scomparsa dell’avvocato Federico De Mutiis, riconosciuto da tutti gli sportivi vastesi come il dirigente più longevo delle società di calcio biancorosse, ha commosso tutti. Credo che dovere della Città del Vasto sia intitolare a suo nome lo stadio Aragona”. La proposta è del consigliere regionale Antonio Prospero che con De Mutiis ha condiviso parecchi momenti di gloria della Pro Vasto di serie C.

“Non c’è bisogno di attendere anni prima di vedere impresso il nome dell’avvocato De Mutiis su una targa all’ingresso del nostro stadio che lo ha visto per decenni impegnato con passione e grandi capacità al fine di portare in alto il nome ed i colori della città - sottolinea il consigliere che per parecchi anni è stato dirigente della Pro Vasto -. Questo gesto, se condiviso dall’amministrazione comunale, può essere fatto subito. Una sorta di dedica di uno stadio dove Federico De Mutiis ha trascorso gran parte della sua vita per seguire le vicende della squadra di calcio biancorossa. Sono certo che questo mio pensiero sia condiviso da molti. Un gesto che credo farebbe immensamente piacere all’avvocato”.