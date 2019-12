“La nostra storia hai segnato e da noi sarai sempre ricordato”. E’ lo striscione con cui i tifosi della Vastese salutano l’avvocato Federico De Mutiis prima del suo ultimo viaggio. Nella chiesa di Santa Maria c’è la Vasto sportiva. C’è il mondo forense. E ci sono centinaia di vastesi che lo hanno conosciuto e stimato. Più di qualcuno è tornato a Vasto per salutarlo per rendergli omaggio. A cominciare da Feliciano Orazi, l’allenatore della mitica Pro Vasto che, alla fine degli anni Sessanta, conquistò la promozione nella durissima serie C unica, quella in cui militavano squadre che poi, a distanza di anni, sarebbero arrivate in A e in B.

Basta guardarsi attorno per riconoscere i volti noti di quei giovani atleti che oggi sono diventati uomini maturi: Carlo Gaeta, Massimo Marconato, Donato Anzivino, Antonio De Santis, Enrico Russo, Pino De Filippis, Mario Lemme, Guido Mazzetti, Franco Ercolano, Tonino Lo Vecchio, Nicola Bellandrini, Massimo Vecchiotti, Giuseppe Soria; di quei dirigenti che hanno scritto pagine importanti dell'almanacco biancorosso, come Gabriele Tumini, il presidente che nel 1990 riportò il calcio biancorosso nel professionismo, o Franco Nardecchia, per tante stagioni responsabile della segreteria della Vastese prima e della Pro Vasto poi; il medico sociale Ugo Aloè; molti ragazzi e tanti tifosi storici, come Nicola D’Attilio, immortalato con baffo e sombrero dalle indimenticabili foto della curva D’Avalos stracolma in quel 29 aprile del 1990, giorno del ritorno in serie C sotto la guida tecnica di Aldo Ammazzalorso. E l’elenco potrebbe ancora continuare, ma non sarebbe mai esaustivo.

Al termine delle esequie, celebrate dal parroco della chiesa di Santa Maria don Domenico Spagnoli, amici, colleghi avvocati, sportivi, dirigenti calcistici e centinaia di cittadini si assiepano all’esterno per l’ultimo, lungo applauso a un uomo che amato lo sport e la sua città. Sul feretro i colori non possono non essere il bianco e il rosso del mazzo di rose e della casacca della Vastese.