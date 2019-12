Lo avevano nascosto nel parco Caduti di Nassiriya, approfittando della fitta vegetazione spontanea e della situazione di degrado raccontata da Zonalocale.it lo scorso gennaio dopo le segnalazioni dei cittadini. Uno scooter Beverly 125, rubato una decina di giorni fa a Vasto, è stato recuperato questa mattina e affidato al custode giudiziario dagli uomini del commissariato di Vasto.

A segnalare alla polizia la presenza dello scooter nella parte più interna del parco cittadino, è stata la pattuglia in servizio dell'Istituto di Vigilanza Aquila, che aderisce al protocollo "Mille occhi sulla città" dal 2012, allo scopo di collaborare con le forze di polizia per la segnalazione di episodi sospetti. Lo scooter nascosto nel parco cittadino presentava la targa abrasa nel tentativo di modificare i numeri. Con tutta probabilità era stato nascosto in questa zona celata alla vista e non frequentata per poi poter essere recuperato e fatto sparire. L'intervento delle forze dell'ordine ne ha permesso il recupero.