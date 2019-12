Tutte le volte che a Vasto si parla di calcio viene sempre fuori il suo nome, nella maggior parte dei casi legato a pagine indimenticabili della storia biancorossa, ma anche a momenti meno esaltanti.

L'avvocato Federico De Mutiis è all'unanimità il miglior dirigente che la Vasto calcistica abbia mai avuto. Originario di Celenza Sul Trigno in gioventù aveva giocato a calcio. Giovane professionista e appassionato entra in società nella stagione 1964/65 e ha già le idee chiare: vuole lasciare un segno indelebile e ci riuscirà. Resterà fino al 1994, saranno 30 anni costellati da vittorie importantissime e anche qualche nota dolente. Dirigente, direttore sportivo e presidente. Inoltre è stato consigliere comunale a Vasto e consigliere in Lega Semipro eletto a Firenze.

Carismatico, competente, stimato e apprezzato per la grande professionalità, un punto di riferimento importante, già davanti a tutti e proiettato al futuro. Un galantuomo innamoratissimo della squadra della sua città, tanto che da più parti la sua figura è stata paragonata o a quella di due altri grandi avvocati del calcio: Peppino Prisco e Gianni Agnelli.

Oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore i funerali, domenica la Vastese giocherà con il lutto al braccio e lo ricorderà con un minuto di raccoglimento. Abbiamo chiesto a chi lo ha conosciuto un ricordo del dirigente del secolo biancorosso. In tanti ci hanno tenuto a rispondere, tra nostalgia, commozione e qualche aneddoto.

A distanza di anni, uno dei suoi allenatori, Sandro Salvioni, conferma una voce già sentita: la Vastese aveva trattato Alessandro Nesta. "Eravamo insieme a Milano al calciomercato e gli segnalai un difensore che nella finale del campionato Primavera Atalanta-Lazio avevo visto giocare da terzino destro, si chiamava Nesta. Mi diede fiducia, andammo a parlare nel box con i dirigenti della Lazio per portarlo a Vasto ma la società rifiutò perché era un giovane di prospettiva sul quale intendeva puntare. Poi prendemmo Cinetti dall’Inter e Ferrari dal Parma. Ma con lui non c’erano problemi cercava sempre di accontentarmi". L'allenatore rivela anche che fu subito vicino dall'addio alla Vastese, ma fu proprio l'avvocato a tranquillizzarlo. "Il presidente Marramiero voleva mandarmi via quando eravamo in ritiro, De Mutiis mi disse di stare tranquillo, che sarei rimasto e infatti andò così. Mi dispiace molto sapere che non c'è più, era serio e preparato, molto professionale e corretto, avrebbe potuto fare il dirigente anche in Serie A. Se sono rimasto fino alla fine è stato per lui, nonostante non andassimo bene mi ha dato sempre molta tranquillità e fatto lavorare bene".

Uno dei suoi colpi di mercato, Guido Mazzetti, oggi delegato della Lega Calcio, conferma la sua abilità nelle trattative e la sua lungimiranza: "E’ stato il Galliani della Vastese, io fui acquistato da lui. Per lavoro mi trovo a contatto con i massimi dirigenti del calcio nazionale e lui non sfigurerebbe affatto, non avrebbe nulla da invidiare. Era uno esperto e navigato che si faceva rispettare, aveva tanti contatti, un vero conoscitore del calcio nel quale era in grado di muoversi con grande capacità. Dopo di me prese Melotti e Lodi, aveva stretto un buon rapporto con il ds Borea all’epoca al Modena, poi alla Sampdoria. I giocatori lo temevano, quando ti rimproverava erano dolori, ma senza di lui non avremmo fatto nulla".

Un altro allenatore, Gianni De Biasi, oggi ct dell'Albania, che ha iniziato la sua carriera a Vasto con De Mutiis, lo ha ricordato con un messaggio sulla propria pagina Facebook: "Appena ho saputo ho voluto dedicargli un pensiero. Sapeva tutto del calcio, della società e del campionato. Era un galantuomo, in grado di discutere con tutti, non solo con gli allenatori, con grande garbo e tatto. All’inizio non aveva digerito la rivoluzione della Vastese che aveva allestito una squadra giovane a cui tutti non davano credito, anche lui era diffidente. Poi da grande persona mi ha fatto piacere e mi ha anche stupito, ha riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto e i risultati. Il mio soprannome per lui era comandante, quando iniziò a chiamarmi così fu la conferma che il novizio allenatore era riuscito a superare l’esame, ero salito di grado. Era un dirigente che avrebbe potuto fare tranquillamente anche la Serie A per la sua grande competenza, non ci sono dubbi. Ci tengo molto a fare le condoglianze a tutta la famiglia, vi sono vicino in questo difficile momento, ma il suo ricordo ci riempie di piacevoli emozioni”.

Ai ricordi si aggiunge quello di un altro importante pezzo di storia del calcio vastese, il mitico segretario Franco Nardecchia: “Federico è sempre stato un amico, abbiamo vissuto insieme tante pagine della storia calcistica della nostra città, alcune belle, altre meno, non riesco nemmeno a ricordarle tutte per quante erano. A livello calcistico era una persona molto informata, in un’epoca in cui cellulari e internet non esistevano, si aggiornava sempre e sapeva tutto. Ricordo che quando fu eletto nella Lega Semipro di Firenze, con lui c'era l’attuale presidente della Lega Pro, Mario Macalli.

Molto emozionato la bandiera biancorossa Tonino Lo Vecchio, primo nella classifica delle presenze e dei marcatori di tutti i tempi. "Se non lo conoscevi sembrava molto burbero, invece era dolcissimo. Lui è la storia del calcio a Vasto, vorrei dire tante cose ma l’emozione mi frena. Ha portato in alto il nome di Vasto in tutta Italia, facendo esultare tutti i tifosi biancorossi, ha dato tutto per il calcio vastese, avrebbe meritato ancora di più di tutto ciò che ha avuto per quanto era grande".

Pino De Filippis, oggi ds del Termoli, è stato un suo allievo, dal quale ha appreso i primi segreti del mestiere. “Ho iniziato a occuparmi di questioni societarie con lui, quando ero ancora giocatore, per me è stato un maestro. Andammo insieme a Rosciano nella villa di Marrramiero, la situazione era grave, la Vastese non risuciva ad iscriversi al campionato e quello era l’ultimo giorno per farlo, eravamo quasi spacciati. Il presidente ci diede i libretti al portatore e l’avvocato si mise a piangere. Andammo subito a Roma a iscrivere la squadra in Serie C e dopo tutte le pratiche ci abbracciammo, fu una liberazione. Questi episodi fanno capire di che portata fosse l’uomo e quanto amore avesse per la squadra della propria città. Ha dato tanto alla Vasto calcistica ed è stato un maestro nell’organizzazione. Dispiace tantissimo che ci abbia lasciato, ci sentivamo, prima di Natale volevo andarlo a trovare ma non è stato possibile. Ero molto legato a lui, a volte discutevamo anche animatamente, ma poi finiva lì. Vasto ha perso tantissimo".

L'ex presidente della Vastese, Gabriele Tumini, ha lavorato cinque anni, dal 1986 al 1990 con l'avvocato. "Ho condiviso cinque anni bellissimi con lui, abbiamo vinto tre campionati, conquistando anche un secondo posto e un terzo. Era un professionista che di calcio capiva tantissimo, oltre ad essere un grande appassionato. Ha dato e fatto tanto per il calcio a Vasto, una grande persona che ho avuto la fortuna di conoscere. Era molto innovativo, sempre un passo avanti agli altri. Conosceva benissimo i giocatori, è stato un amico di tante avventure e ho apprezzato la sua lealtà. Abbiamo raggiunto insieme tutti gli obiettivi stabiliti".

Antonio Prospero è un altro dirigente storico che lo ha conosciuto bene. “E’ stata una figura storica del calcio vastese, tra le più importanti, non solo a livello cittadino, ma anche regionale. E’ quando non ci sono più che se ne avverte la mancanza, magari Vasto oggi avesse un dirigente come lui. Era un innovatore, molto preparato e stimato da tutti, andavamo insieme a Milano per il calciomercato e godevamo di grande rispetto proprio per la sua presenza, era parecchio considerato. Fu eletto anche in Lega, a conferma delle sue riconosciute capacità. Già all’epoca parlava di contributi per le società e di settore giovanile. Per lui il calcio veniva prima di tutto il resto, lo anteponeva anche alla famiglia, viveva per il calcio e per la sua città. E’ stato un grande esempio"

Un altro acquisto voluto dal De Mutiis è stato l'attaccante Enrico Russo: “E’ stato il primo che ho conosciuto quando dovevo arrivare a Vasto, ci siamo incontrati la prima volta a Taranto e mi ha fatto subito una buona impressione. Purtroppo sapevamo nel 1994 quando si allontanò dalla società per vari motivi che senza di lui il calcio a Vasto sarebbe finito ed è stato così. Amava la squadra e stava rischiando anche del suo pur di pagare gli stipendi, questo fa capire il livello del personaggio. Era un uomo di spessore, sinonimo di serietà, non parlava molto, ma bastava uno sguardo per farti capire tutto. Una volta De Biasi mi mise in panchina, lui mi guardò come per dire: ‘guarda dove sei finito’, si vedeva che era deluso. Aveva sempre una frase per incitarci alla vittoria prima della partita, nello spogliatoio da uomo di grande cultura ci diceva di dare il quid pluris e noi da calciatori ignoranti non lo capivamo. Gran bella persona, dispiace tanto per questa perdita".

Anche un altro attaccante molto amato dai tifosi, Andrea Scotini, ne ricorda le qualità: “Oltre ad essere una grande persona era un dirigente preparatissimo in ambito societario e amministrativo, era molto innovativo e serio, una grande figura, uno dei dirigenti più bravi che abbia avuto in carriera, avrebbe potuto lavorare anche in altre categorie per quanto era competente.

Scosso dalla notizia Giuseppe Naccarella, allenatore dell'Acqua&Sapone: “Sapevo che purtroppo non era più il nostro Avvocato da un po’ di tempo, avevo chiesto sue notizie, sapevo che era in difficoltà e non si vedeva più in giro. I ricordi si rincorrono, lo associo alla gloriosa Pro Vasto, la storia del calcio Vastese gli appartiene completamente, era un grande intenditore e comunicatore, una persona che quando l'avevi di fronte ti istruiva solo con la presenza. Anche il più sfacciato si trasformava in umile e timido, i suoi interventi nello spogliatoio per me rimarranno scolpiti indelebilmente. Interveniva poche volte, forse 2-3 volte l'anno, ma quando lo faceva le mura dello spogliatoio rabbrividivano, il silenzio accompagnava il suo intervento, fino a quando non usciva dallo spogliatoio dopo aver terminato nessuno nemmeno respirava. Sapeva trasmettere perfettamente il messaggio, che fosse di richiamo o di sprono. Ho avuto un rapporto di profondo rispetto, mi accarezzava quando ero in difficoltà, mi ammoniva quando invece facevo bene. Con lui solo una discussione in merito alla firma di un contratto, era convinto di una cosa che invece non era vera, la risolvemmo col tempo, da persone educate. Ora ha un altro compito, riabbracciare tutti i suoi compagni di viaggio, riunirli, tuonare e carezzarli e poi vederli rigiocare insieme, seduto al suo solito posto, gridando in silenzio nel suo cuore forza Vasto".

Molto dispiaciuto il dottor Ugo Aloè che nella stagione 1990/91 iniziò a fare il medico sociale perché lui lo decise. "Di questo ne vado fiero oltre che sempre grato. Non è più tra noi l'uomo che per tanti anni ci ha fatto vivere il calcio che conta a Vasto. Mi unisco al dolore dei suoi cari che per lunghi anni lo hanno assistito amorevolmente. Grazie Federico riposa in pace".

Carlo Gaeta, ex giocatore, tra i promotori del nuovo progetto per il rilancio del calcio a Vasto, è un fiume di ricordi: "Sono tantissimi e tutti meravigliosi, un padre, una guida, un esempio di amore viscerale per la Vastese o Pro Vasto. Ho avuto la fortuna di avere con lui stagioni di successi e soddisfazioni, una persona buona, ma anche seria e integerrima, ci aiutava in tutto ma ci riprendeva anche duramente quando necessario, sapeva usare in modo perfetto bastone e carota ma sapevi che se ti richiamava aveva ragione. Facemmo due trasferte consecutive in Puglia, Molfetta e Corato vincendo entrambe 1-0 a Molfetta e 2-0 a Corato con due gol miei. Prima di queste due trasferte avevo avuto una squalifica, il martedì dopo la seconda vittoria venne a congratularsi con la squadra e mi avvicinò facendomi grandi complimenti e abbracci, poi prese una busta e me la consegnò, rimasi sorpreso, aprii la busta, dentro c'era una multa per la squalifica pari alla giornata di squalifica, mi guardo e mi disse: 'I complimenti per quanto fatto e la multa per la squalifica', bastone e carota. Quando segnai di testa in tuffo a Penne, cosa più unica che rara per me, mi prese in giro per un mese e anche più. Più di tutto, da tutto quello che faceva, da quello che diceva trapelava sempre il suo grande amore per la Vastese. E' una perdita grandissima e noi che ci apprestiamo a cercare di riportare la Vastese più in alto possibile dobbiamo avere sempre davanti questo esempio, cercare di imitarlo, anche se sarà impossibile, è una figura immensa. Lo ringrazio per tutto quello che ci ha insegnato, lo abbraccio forte forte e che riposi in pace".

Amarezza anche per Carmelo Genovasi: “Ero molto legato all'avvocato, una persona eccezionale, intelligente e soprattutto competente di calcio. Con lui spesso uscivano delle discussioni inerenti alle partite, eravamo legati da profonda stima. Faccio le più sentite condoglianze alla famiglia e mi associo al loro profondo dolore”.

Maurizio Negri rimarca alcuni aspetti caratteriali e la sua competenza: "E' stato un uomo simbolo della Vastese. lo paragonavo all'avvocato Prisco, innamorato della propria squadra del cuore, gioiva e soffriva come nessuno, a volte sembrava un po' ruvido anche perche' il calcio non ti permette di essere buono con certi personaggi, ma dentro sapeva riconoscere quelli che erano degni di indossare quella maglia. Sono sicuro che anche da lassù tiferà sempre Vastese".

Un suo obiettivo di mercato è stato anche Vincenzo Menna: "Siamo stati insieme alla Vastese nella stagione 1993/94, mio primo anno in biancorosso. Mi ha sempre cercato, fin dai tempi in cui giocavo a Termoli. Personaggio di spicco del calcio vastese, dotato di grande carisma, capace, nonostante la corazza da duro, a differenza di tanti che gravitavano nell'orbita del calcio vastese, di saper ascoltare tutti. Non posso conservare altro che un buon ricordo. Condoglianze a tutta la sua famiglia".

Chiudiamo con il ricordo di due tifosi storici, Nicola D’Attilio: “Ricordo che era bravo nel prendere giocatori di A e B che sembravano finiti e che a Vasto risorgevano. Fu lui a portare Masoni e Marcolini. Di calcio capiva tanto ed era una figura di spicco molto conosciuta in tutta Italia. A lui i meriti di due delle stagioni più belle in assoluto del calcio vastese, nel 1972 con Giammarinaro quando arrivammo quarti e nel 1975 quinti nella C unica. Con lui abbiamo visto a Vasto il calcio vero. Poi passò la mano a quello che considerava il suo pupillo: Pino De Filippis”.

Francesco Roselli: "E stato un uomo, con la U maiuscola, di larghe vedute che già dagli anni sessanta nella più totale assenza di competenza calcistica, era avanti con le idee coniugate ad una fervida passione. Di sicuro senza il suo operato Vasto non potrebbe vantarsi di aver disputato il più bel decennio della sua storia calcistica. Ciao grande uomo, sono sicuro che porterai intelletto e savoir-faire anche lassù".

Qui il ricordo del capitano Antonio De Santis e del giornalista-tifoso Gabriele Cerulli.