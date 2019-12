Le novità introdotte dalla “Legge Sabatini”, che offre l’opportunità di finanziamenti agevolati alle imprese, l’approfondimento dei bandi regionali, di emanazione europea, per sostenere l’accesso al credito e il bando dell’INAIL che prevede finanziamenti a fondo perduto per la messa in sicurezza delle imprese. Si parlerà di questo e di tanto altro nell’Infoday organizzato a Vasto da Confartigianato.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, a partire dalle 17, all’interno della sala conferenze degli ex Palazzi Scolastici di corso Nuova Italia. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Vasto Luciano Lapenna, di Nicola Molino, vice presidente Creditfidi-Confartigianato e di Francesco Pietrocola, presidente ordine dei commercialisti di Vasto. Gli interventi tecnici, invece, saranno curati da Daniele Giangiulli, direttore generale di Confartigianato e di Creditfidi, da Rocco Micucci, presidente della Fira spa, da Francesco Cicchini, responsabile categorie Confartigianato Imprese Chieti e da Francesco Simone, Vice-Direttore Generale di Artigiancassa.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione degli imprenditori locali -afferma Giangiulli- e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della categoria. La ripresa economica passa anche dalla conoscenza diretta dei nuovi strumenti di rilancio in possesso di chi fa impresa. Confartigianato, come sempre, scende in campo mettendo a disposizione la sua professionalità in materia”. L’evento è accreditato dagli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati di Vasto con il riconoscimento di 2 crediti formativi.