La decima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 regala sorrisi alle due formazioni del Vastese. Il Casalbordino travolge in casa il Paglieta e si prepara al rush finale. Ora i giallorossi sono ad un solo punto dalla capolista Francavila, che sulla carta ha un calendario più difficile dovendo incontrare tra due settimane il lanciatissimo Atletico Lanciano. La lotta per la promozione diretta sarà quindi accesa fino alle ultime giornate. Vittoria di misura anche per la Virtus Cupello, che resta agganciata al treno-playoff pronta per piazzare la zampata vincente se qualcuna delle squadre che la precedono dovesse lasciare punti per strada.

Casalbordino - Paglieta 10-3. Dopo aver osservato il turno di riposo e perso la sfida di Coppa contro il Rocca di Mezzo, il Casalbordino torna in campo nella sfida casalinga con il Paglieta. La vittoria è netta per i padroni di casa, un 10 a 3 che offre pochi spunti alla cronaca se non una cinquina di Ninni, sempre più goleador dei giallorossi. Dall’altra parte c’è da fare i complimenti ai ragazzi del Paglieta che, nonostante la giovanissima età di almeno 5 o 6 ragazzi, hanno mostrato carattere fino in fondo, non mollando mai la partita ed offrendo anche giocate di buon livello.

Il primo tempo si chiude sul 5 a 2 per i padroni di casa con 3 reti di Ninni, una di Giurastante, che torna al gol dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori più di un mese, ed una rete per D’Alonzo. Nella ripresa la formazione guidata da mister Lanza dilaga fino al 10 a 3 finale aggiungendo allo score altre 2 reti di Ninni, una di Fortunato ed un’altra si D’Alonzo.

Grazie a questa vittoria i giallorossi di patron Santoro tornano a meno 1 dalla capolista Francavilla, che ha effettuato il turno di riposo e mantiene tutto in bilico in vista delle ultime 3 giornate di campionato che si prospettano di fuoco per entrambe le formazioni. Appuntamento a sabato quando il Casalbordino farà visita al Fossacesia ed a Francavilla arriverà il Virtus Majna.

Virtus Majna Virtus Cupello 4-5. Una Virtus rimaneggiata per le assenze causa lavoro di Grimaldi e Cocchini e per squalifica di Perazzoli espugna il sintetico di Villamagna e mantiene ancora accesa il lumicino playoff (si dovranno vincere le restanti 3 gare e aspettare notizie positive da altri campi).

Il Cupello inizia in pressione per portare il risultato dalla propria parte ma su azione di ripartenza la combinazione in velocità dei locali è devastante: 1-0 per i villamagnesi. La Virtus non si scompone e inizia a macinare gioco che produce i risultati sperati, con il risultato ribaltato in 15' con doppietta del solito Mileno e rete di Romagnoli. Negli ultimi 5' gli ospiti calano e i locali ne approfittano per andare al riposo sull'insperato 3-3.

Nel secondo tempo è sempre la formazione di mister Porfirio a fare gioco e, come nel primo tempo arriva puntuale il gol locale, (fotocopia della prima marcatura). La Virtus ricomincia a giocare e la pressione frutta il gol di D'Ercole (4-4) e la rete del bomber Mileno (4-5) dopo una bella azione di rimessa su contropiede con palla rubata a centrocampo. Il forcing finale dei gialloblù di casa mette i brividi alla retroguardia guidata da un ottimo Sputore ma nulla ottiene, e gli uomini del presidente Meninni portano a casa 3 punti che permettono ancora di sperare nel 5° posto utile della zona playoff.

10ª giornata di ritorno: Casalbordino-Paglieta 10-3; Guardiagrele-Fossacesia 5-3; Atletico Lanciano-Atessa 7-5; Penne-Phoenix Ortona 12-6, Tombesi Ortona-Integra Sport Chieti 5-1; Virtus Maja -Virtus Cupello 4-5. Riposa: Francavilla

Classifica: 46 Francavilla; 45 Casalbordino; 42 Atletico Lanciano; 40 Real Guardiagrele; 39 Penne; 35 Virtus Cupello; 30 Paglieta; 28 Virtus Majna; 26 Integra Sport Chieti; 23 Tombesi Ortona; 18 Fossacesia; 15 Real Atessa; 4 Phoenix Ortona