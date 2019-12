Allievi regionali, Bacigalupo-Sant'Anna 3-0. Quinto successo su altrettante gare giocate in casa nella seconda fase: gli allievi regionali della Bacigalupo continuano a sfruttare al meglio il fattore campo e battono il Sant'Anna con il punteggio di 3-0. . Quinto successo su altrettante gare giocate in casa nella seconda fase: gli allievi regionali della Bacigalupo continuano a sfruttare al meglio il fattore campo e battono il Sant'Anna con il punteggio di 3-0.



La gara si sblocca al 20', quando Fiore raccoglie un passaggio di Benvenga e infila la palla sotto la traversa per il gol del vantaggio dei padroni di casa che poco dopo vanno anche vicini al 2-0 con Benvenga, ma un difensore ospite salva sulla linea.

Nella ripresa i vastesi raddoppiano al 65': grande giocata di Natarelli che fa partire un preciso pallonetto che scavalca il portiere avversario e termina la sua corsa in rete. Al 70' arriva anche il tris della Bacigalupo con un calcio di rigore trasformato da Ciccarone che firma il suo secondo gol stagionale.

Vittoria preziosa quindi per la squadra di mister Maurizio Baiocco che sta ottenendo buoni risultati in questa seconda fase, come dimostrano i 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) ottenuti finora: non è mai facile rialzarsi dopo una brutta caduta (lo spareggio perso con la D´Annunzio Marina), ma i vastesi hanno dimostrato di essere un gruppo solido e unito, nonostante la rosa ristretta e formata da soli 14-15 ragazzi. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al San Salvo.

Tabellino

Bacigalupo-Sant'Anna 3-0 (1-0)

Reti: 20' Fiore (B), 65' Natarelli (B), 70' Ciccarone su rigore (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Ciccarone), Frangione, Aganippe, Benvenga (Canosa), Carriero (Sarchione), Fiore, Cozzolino (Natarelli), Santoro. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Pineto 1-0. Un gol del rientrante Alberico regala ai giovanissimi regionali della Bacigalupo un importante successo contro l'insidioso Pineto: finisce 1-0 una sfida molto equilibrata e intensa che i vastesi sono riusciti a portare a casa giocando un secondo tempo di alto livello. . Un gol del rientranteregala ai giovanissimi regionali della Bacigalupo un importante successo contro l'insidioso Pineto: finisce 1-0 una sfida molto equilibrata e intensa che i vastesi sono riusciti a portare a casa giocando un secondo tempo di alto livello.



Avvio sottotono per la formazione di mister Massimo Baiocco che, dopo essersi divorata un'ottima occasione ( Liberatore calcia alto a porta vuota), subisce gli attacchi del Pineto che sembra avere in mano la partita e dimostra di essere una squadra quadrata e ostica: da sottolineare una provvidenziale uscita del portiere locale Di Guilmi che salva il risultato su un attaccante ospite lanciato a rete.

Nella ripresa il copione del match cambia e la Bacigalupo gioca meglio degli avversari, sfiorando il vantaggio prima con Liberatore e poi con Galiè . A 10 minuti dal termine arriva il gol della vittoria dei padroni di casa: Fosco dalla fascia destra pennella un perfetto cross che Alberico , al rientro dopo un mese esatto dall'ultima partita giocata, deve solo spingere in rete con un preciso colpo di testa. Dopo papà Maurizio, che una settimana fa con la Virtus Cupello aveva segnato in Eccellenza, un altro Alberico punisce il Pineto.

I vastesi, senza rischiare praticamente nulla, resistono al forcing finale del Pineto e ottengono una bella vittoria grazie alla quale si portano da soli al terzo posto in classifica del girone d'élite, sul podio del calcio giovanile abruzzese. Il difficile però viene adesso, con la Bacigalupo che dovrà affrontare ben 6 trasferte nelle ultime 8 giornate: è vietato quindi abbassare la guardia, la speranza è quella di continuare il grande campionato fatto finora ottenendo buoni risultati anche fuori dalle mura amiche.

Tabellino

Bacigalupo-Pineto 1-0 (0-0)



Reti: 60' Alberico (B)

Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini, Carulli (Fosco), Sarchione, Napoletano, Piccirilli (Alberico), Di Virgilio (Irace), Canosa (De Rosa), Liberatore (Antonino), Galiè (Di Lorenzo). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali.



Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Con un pirotecnico 4-3 la R.C. Angolana piega il Cologna e guadagna punti su Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi che tra le mura amiche non vanno oltre il pareggio contro D'Annunzio Marina e Marsica, colpi esterni invece per l´Amiternina (2-0 a Celano) e per il River Casale (4-0 a Loreto Aprutino). Si è giocata la 10° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.. Con un pirotecnico 4-3 la R.C. Angolana piega il Cologna e guadagna punti su Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi che tra le mura amiche non vanno oltre il pareggio contro D'Annunzio Marina e Marsica, colpi esterni invece per l´Amiternina (2-0 a Celano) e per il River Casale (4-0 a Loreto Aprutino).



Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 23, Giovanile Chieti* e Poggio degli Ulivi 19, Amiternina 14, River Casale 13, D'Annunzio Marina e Marsica 11, Lauretum* 10, Celano 9, Cologna 8 (* una partita in meno)



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Blitz esterni della Virtus Vasto (1-0 a Miglianico) e del Francavilla (2-1 a Cupello), vincono in casa invece la Bacigalupo, il Manoppello Arabona e la Spal Lanciano che superano rispettivamente il Sant'Anna, il San Salvo e l'Acqua e Sapone.



Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto* 25, Caldora* 20, Francavilla* 19, Bacigalupo* 17, Spal Lanciano* 14, Acqua e Sapone* 10, Manoppello Arabona* e Virtus Cupello* 7, Miglianico*, San Salvo* e Sant'Anna 6 (* una partita in meno)



Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Nel posticipo di lunedì la R.C. Angolana viene bloccata sul 2-2 dai Delfini Biancazzurri, ne approfitta la capolista Poggio degli Ulivi che batte con un netto 3-0 Il Delfino Flacco e consolida il primato; successo prezioso per la Bacigalupo che piega di misura il Pineto e si porta da sola al terzo posto, sfruttando al meglio i pareggi dell'Olympia Cedas (2-2 con il Celano) e del Penne (0-0 con la Virtus Vasto).



Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 27, R.C. Angolana 23, Bacigalupo 16, Olympia Cedas e Penne 14, Delfini Biancazzurri 13, Il Delfino Flacco 11, Pineto 10, Virtus Vasto 7, Celano 5



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Restano a braccetto in testa la Caldora e la Giovanile Chieti che battono la D´Annunzio Marina e il San Salvo, ma non mollano il Francavilla (5-0 sulla Virtus Cupello) e il River Casale (3-2 sul Fossacesia); chiude il quadro del 10° turno il colpo esterno dei Quattro Colli che passano a Loreto Aprutino e ottengono 3 punti fondamentali nella lotta per la salvezza.



Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora* e Giovanile Chieti* 21, Francavilla* 20, River Casale 18, Fossacesia* 17, D'Annunzio Marina* 16, Quattro Colli* 9, Fater Angelini* e Lauretum* 7, San Salvo* 5, Virtus Cupello* 0 (* una partita in meno)

Loris Napoletano