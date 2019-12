La BCC Vasto Basket, con il terzo posto in classifica sempre più solido, inizia a guardare al finale di stagione e all'anno che verrà. Il direttore sportivo Fabio Salvatorelli ha comunicato che la società biancorossa ha perfezionato il tesseramento di due cestisti classe '94. Si tratta di Giuseppe De Leo, guardia-ala, attualmente in forza alla Sigma Barcellona in Lega Adecco Gold, che arriverà a Vasto con la formula del doppio tesseramento.

Da Lucca, invece, arriverà Emanuele Di Giacomo, giocatore di proprietà della Virtus Roma. Le vicissitudini della società toscana, esclusa dal campionato di Lega Adecco Silver, hanno lasciato liberi i suoi giocatori. Di Giacomo, ruolo 4-5, arriverà a Vasto alla fine del mese di marzo.

Il loro arrivo contribuirà ad allungare il roster di coach Di Salvatore, dandogli possibilità di poter effettuare maggiori rotazioni. Per tutti e due, che nella stagione in corso hanno collezionato presenze in prima squadra, c'è già l'opzione per la prossima stagione.