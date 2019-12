Gli Amici del Basket San Salvo escono sconfitti dal parquet di Campobasso con il punteggio di 58-57. La squadra allenata da Linda Ialacci viene seguita in trasferta da una decina di tifosi con in testa il patron Alberto Antenucci. Il risultato parla di una partita molto equilibrata ma la cosa da evidenziare in questa gara è la pessima gestione degli arbitri.

Il primo quarto è nettamente a favore degli ospiti che infilano canestri a raffica mentre nel secondo quarto l’Italcom Campobasso accorcia e si riporta sul meno uno. Nel terzo quarto la partita è in bilico e si gioca punto a punto.

Nell’ultimo quarto l’incontro si gioca in maniera fisica e sul filo di lana il ferro sul tiro di Maggio nega la vittoria agli Amici del Basket San Salvo.

Bisognerebbe parlare dell’incontro e di questo meraviglioso sport ma in questo caso c’è poco da dire perché i continui falli inesistenti chiamati in maniera sistematica agli Amici e i falli non fischiati alla squadra avversaria dal duo Settepanella-Giambuzzi si commentano da soli.

Resta il rammarico per l’ennesima partita giocata bene dagli Amici e falsata da un arbitraggio a dir poco scandaloso.

Sabato 22 Marzo gli Amici del Basket San Salvo torneranno a giocare in casa, nella palestra del “Raffaele Mattioli” di San Salvo, alle 18:30, con l’Ennebicì Campobasso.

La società e tutto lo staff dirigenziale invitano i tifosi a sostenere con una massiccia presenza il team sansalvese.

I tabellini dell’incontro:

Italcom Campobasso: Renauro 14 Anzini A. 5 Igbanugo 14 Altieri ne Spina 0 Sacco 3 Marino 4 Pianese 2 Petrone 16

Coach: Anzini U.

Amici del Basket San Salvo: Borromeo 13 Biasone 13 Gabriele 0 Mancini 0 Di Santo ne Assogna 10 Salvatorelli 1 Maggio 11 Celenza 4 Pasquini 5

Coach: Ialacci

Parziali: 9-15 27-28 48-45 58-57

Arbitri: Settepanella (Ortona) e Giambuzzi (Roseto)

Emanuele Di Nardo