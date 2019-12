Cinque gol all’andata e 5 al ritorno. Per il Porto Sant’Elpidio MP è tutto sin troppo semplice al cospetto di una Pro Vasto Femminile a cui manca quella cattiveria agonistica per trasformare in gol le tante azioni d’attacco costruite. Al comunale di Cupello la formazione di Nello Mazzatenta solo nel finale, quando ormai il risultato è ampiamente compromesso, riesce a trovare due acuti che non servono a mitigare la delusione per la sconfitta rimediata.

La cronaca. Non passa neanche un minuto di gioco che la formazione ospite è già in vantaggio con Ferrara, abile a raccogliere un crosso basso arrivato dalla destra e anticipare la retroguardia biancorossa. Le padrone di casa ci provano con Cravero, che semina le sue avversarie sulla fascia sinistra ma poi non trova la porta. Al 19’ arriva il raddoppio delle marchigiane con un’azione partita dal rinvio del portiere Urbinati. La difesa vastese si fa trovare ancora una volta impreparata ed è facile per Ferrara mettere la palla in rete. Al 26’ è ancora Cravero a cercare la via del gol, raccogliendo il cross di Di Francesco e superando il portiere avversario, ma la sfera viene respinta quasi sulla linea da una giocatrice avversaria. Alla mezz’ora mister Mazzatenta è costretto a sostituire Di Francesco, già in dubbio prima del match per problemi ad una gamba. Il Porto Sant’Elpidio sfrutta ogni occasione e al 33’, sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Ranzuglia che, con un pallonetto, segna il 3-0. Le azioni più pericolose della Pro Vasto arrivano sempre con Cravero. Allo scadere la numero 7 vastese salta tutte le avversarie che trova sulla sua strada ma poi si allarga troppo e calcia fuori invece che servire le compagne appostate in area.

Si torna in campo con la Pro Vasto che cerca di segnare per poter tornare in partita. Ma è ancora il Porto Sant’Elpidio a rendersi pericoloso, colpendo un palo dopo 8 minuti di gioco. Un paio di minuti dopo Di Viesti tenta il tiro dalla lunga distanza ma la palla finisce alta sulla traversa. Al quarto d’ora la squadra ospite cala il poker, ancora con Ferrara che viene servita con un assist che spacca in due la difesa vastese e trova facilmente il gol. Le padrone di casa non si perdono d’animo e riescono ad accorciare le distanze al 26’. Mazzatenta serve un buon pallone a Cravero che entra in area e mette in rete. Ma dieci minuti più tardi è ancora una Ferrara scatenata a segnare la sua quarta rete di giornata e la quinta della sua squadra, spegnendo ogni velleità di rimonta delle biancorosse. Le marchigiane potrebbero dilagare con Ranzuglia che, a due passi dalla porta, si fa parare il tiro da Vitelli. L’ultima emozione del match è il gol di Mazzatenta al 43’. La numero 13 vastese è rapida ad anticipare Urbinati uscita fuori dall’area e spedire la palla in rete. Finisce 5-2, con tanti rimpianti per la squadra del presidente Tumini che, come spesso accaduto, non riesce ad essere concreta nei pressi della porta avversaria e, al contempo, concede alle avversarie troppe opportunità in attacco. Domenica prossima per la Pro Vasto altra trasferta difficile sul campo del Lanciano.

Pro Vasto Femminile: Vitelli, Di Rocco, Vitelli, Silvestri, Smerilli, Tumini (1’ st Belarbi), Cravero, Di Francesco (31’ Campobassi), Di Viesti (38’ st Nucciarone) Mazzatenta, Tiberio (1’ st Cieri). Allenatore: Mazzatenta

Porto Sant’Elpidio MP: Urbinati, Splendiani, Andrenacci, Lanciotti, Ferracuti, Nahi (44’ st Egidi), Rastelli, Ferrara (38’ st Monzi V.), Pezzola(15’ st Ciccalè), Ranzuglia, Cartuccia (19’ st Monzi C.). Panchina: Molanti. Allenatore: Luciani

Ammonita: Nahi 33’ st

Arbitro: Di Monte (Lanciano)